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Тюмень в поисках контактов посетят корейские дипломаты

6 марта 2015, 17:09
Делегация посольства Южной Кореи в РФ прибудет в Тюмень на следующей неделе. Целью поездки дипломатов станет осмотр новых производственных объектов и ведущих промышленных предприятий в регионе, а также подготовка к июньскому визиту Чрезвычайного и полномочного посла Южной Кореи Вин Сон Лака в столицу Тюменской области.

В ходе поездки представителям делегации предстоит оценить инвестиционных потенциал региона и определить точки взаимовыгодного сотрудничества в экономической, инвестиционной и туристической сферах, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

В свою очередь глава региона Владимир Якушев неоднократно подчеркивал, что в Тюменской области всегда рады новым инвесторам, как отечественным, так и зарубежным. В настоящее время инвестпроекты активно реализуются в таких сферах как глубокая переработка углеводородов, нефтегазохимия, нефтегазовое машиностроение, АПК и пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка, строительство коммерческой недвижимости, а также туризм и рекреация.

В рамках визита члены делегации посольства Республики Корея проведут ряд официальных встреч, осмотрят фонды областной научной библиотеки имени Дмитрия Менделеева, посетят исторические места Тюмени. Дипломаты планируют побывать также в тюменском технопарке и встретиться с руководителями малых и средних предприятий области, реализующих инновационные проекты и внедряющих технологические новинки в разных отраслях экономики.

Добавим, что 25 марта прошлого года в посольстве Республики Корея прошла презентация инвестиционного потенциала Тюменской области. На презентации побывали представители 18 корейских фирм. Тогда же в ходе обмена мнениями были определены возможные направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

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