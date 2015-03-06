Тюмень в поисках контактов посетят корейские дипломаты

В ходе поездки представителям делегации предстоит оценить инвестиционных потенциал региона и определить точки взаимовыгодного сотрудничества в экономической, инвестиционной и туристической сферах, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
В свою очередь глава региона Владимир Якушев неоднократно подчеркивал, что в Тюменской области всегда рады новым инвесторам, как отечественным, так и зарубежным. В настоящее время инвестпроекты активно реализуются в таких сферах как глубокая переработка углеводородов, нефтегазохимия, нефтегазовое машиностроение, АПК и пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка, строительство коммерческой недвижимости, а также туризм и рекреация.
В рамках визита члены делегации посольства Республики Корея проведут ряд официальных встреч, осмотрят фонды областной научной библиотеки имени Дмитрия Менделеева, посетят исторические места Тюмени. Дипломаты планируют побывать также в тюменском технопарке и встретиться с руководителями малых и средних предприятий области, реализующих инновационные проекты и внедряющих технологические новинки в разных отраслях экономики.
Добавим, что 25 марта прошлого года в посольстве Республики Корея прошла презентация инвестиционного потенциала Тюменской области. На презентации побывали представители 18 корейских фирм. Тогда же в ходе обмена мнениями были определены возможные направлениям взаимовыгодного сотрудничества.