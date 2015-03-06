Тюмень в поисках контактов посетят корейские дипломаты

В свою очередь глава региона Владимир Якушев неоднократно подчеркивал, что в Тюменской области всегда рады новым инвесторам, как отечественным, так и зарубежным. В настоящее время инвестпроекты активно реализуются в таких сферах как глубокая переработка углеводородов, нефтегазохимия, нефтегазовое машиностроение, АПК и пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревообработка, строительство коммерческой недвижимости, а также туризм и рекреация.