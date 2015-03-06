Путин урезал зарплату себе и не только

«Выплачивать с 1 марта по 31 декабря 2015 года президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации… Генеральному прокурору Российской Федерации и председателю Следственного комитета Российской Федерации денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение с уменьшением на 10 процентов», — говорится в тексте указа.