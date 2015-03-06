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Путин урезал зарплату себе и не только

6 марта 2015, 16:01
Президент РФ Владимир Путин урезал собственную зарплату и довольствие премьера Дмитрия Медведева на 10% «задним числом» — с 1 марта.

«Выплачивать с 1 марта по 31 декабря 2015 года президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации… Генеральному прокурору Российской Федерации и председателю Следственного комитета Российской Федерации денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение с уменьшением на 10 процентов», — говорится в тексте указа.

Кроме того, с 1 мая по 31 декабря текущего года уменьшена зарплата служащих Администрации Президента Российской Федерации тоже на 10%.

Фото: hitechmillenniummz.ga

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