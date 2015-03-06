При выборе АЗС тюменцы ориентируются на качество топлива

Треть респондентов, помимо качества, предпочитает низкую стоимость топлива — 33% от общего количества опрашиваемых. Удобное расположение АЗС важно для 32% россиян, а 30% российских автомобилистов предпочитают автозаправочные станции со скидками и бонусами для постоянных клиентов.
Более 87% опрошенных жителей Тюменской области главным критерием при выборе автозаправки назвали качество топлива, а 36% — наличие скидок и бонусов для постоянных клиентов. Чуть меньше — 35% при выборе АЗС, в первую очередь, обращают внимание на возможность оплатить картой, а 31% опрошенных выбирают заправку, опираясь на репутацию бренда. 29% опрошенных прежде всего смотрят на низкую цену, примерно такое же количество — 28% выбирают заправку исходя из удобного ее расположения. 23% тюменцев ориентируются при выборе АЗС на отсутствие очередей, 17% обращают внимание на наличие туалета, 12% на наличие при АЗС магазина, а почти 11% на наличие комфортного помещения для оплаты. Куда меньше тюменцев останавливают свой выбор на заправке при наличии на ней заправщиков.
Опрос проводился автомобильным порталом Drom.ru провели опрос среди пользователей, где автолюбителям было предложено определить, что является для них важным при выборе АЗС.