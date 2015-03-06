При выборе АЗС тюменцы ориентируются на качество топлива

Более 87% опрошенных жителей Тюменской области главным критерием при выборе автозаправки назвали качество топлива, а 36% — наличие скидок и бонусов для постоянных клиентов. Чуть меньше — 35% при выборе АЗС, в первую очередь, обращают внимание на возможность оплатить картой, а 31% опрошенных выбирают заправку, опираясь на репутацию бренда. 29% опрошенных прежде всего смотрят на низкую цену, примерно такое же количество — 28% выбирают заправку исходя из удобного ее расположения. 23% тюменцев ориентируются при выборе АЗС на отсутствие очередей, 17% обращают внимание на наличие туалета, 12% на наличие при АЗС магазина, а почти 11% на наличие комфортного помещения для оплаты. Куда меньше тюменцев останавливают свой выбор на заправке при наличии на ней заправщиков.