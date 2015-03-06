Пора покупать цветы к 8 Марта

Цветы — это не тот товар, который можно купить загодя и отложить до нужного момента. Они приобретаются в сами праздничные дни, поэтому цена на них к 8 Марта зачастую немного «подпрыгивает». Цветочники признают, что стоимость цветов в этом году выросла, но на этот раз это не просто традиционное «праздничное» повышение цен. Стоимость ввозимых из-за рубежа цветов выросла из-за курса валют, а цены на российские цветы многие компании подтянули к заграничным, поэтому перед точками продаж стоит выбор — где и какие цветы приобретать. Правда, этот выбор стоял перед ними не в марте, а на пару месяцев раньше, ведь многие компании заключают договоры на поставки заранее.
Средние цены на тюльпаны в Тюмени — порядка 50–70 рублей, розы — 80–180 рублей, хризантемы — порядка 90 рублей. Например, в салоне «Белладжио» сегодня предлагают голландские тюльпаны по 39 рублей и розы от 65. В студии цветов и дизайна «Виола» — розы от 120 до 160 рублей, а вот тюльпанов у них в продаже уже нет. По 60 рублей тюльпаны и от 120 рублей розы можно приобрести в салоне «2400.ru». «В прошлом году 8 Марта было доставлено более 80 букетов, самый дорогой из которых обошелся заказчику почти в 10 тысяч рублей с учетом бесплатной доставки, — сообщают в магазине „2400.ru“, — и в этом году наплыв заказчиков не меньше».
Заботиться о приобретении букета лучше заранее, так как в пиковый момент, пахучий товар быстро разлетается с прилавков цветочных магазинов Тюмени.
Добавим, что многие салоны предлагают сопутствующие товары и сувенирную продукцию. Так, в салоне «2400.ru» можно круглосуточно заказать не только букет цветов, но и букет из мягких игрушек, а также различные подарки, выбрать которые можно на сайте компании легко и быстро.
Не забывайте поздравить дам с праздником!