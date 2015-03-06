Пора покупать цветы к 8 Марта

Цветы — это не тот товар, который можно купить загодя и отложить до нужного момента. Они приобретаются в сами праздничные дни, поэтому цена на них к 8 Марта зачастую немного «подпрыгивает». Цветочники признают, что стоимость цветов в этом году выросла, но на этот раз это не просто традиционное «праздничное» повышение цен. Стоимость ввозимых из-за рубежа цветов выросла из-за курса валют, а цены на российские цветы многие компании подтянули к заграничным, поэтому перед точками продаж стоит выбор — где и какие цветы приобретать. Правда, этот выбор стоял перед ними не в марте, а на пару месяцев раньше, ведь многие компании заключают договоры на поставки заранее.