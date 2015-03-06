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Аналитики предсказали судьбу авторынка на 2015 год

6 марта 2015, 10:48
Аналитическое агентство «Автостат» предложило три сценария развития российского авторынка в этом году. При этом эксперты агентства говорят о том, что основным фактором влияния сейчас является политический, который оказывает непосредственное влияние на экономику, уровень жизни населения и настроения потребителей.

В случае стабилизации политической обстановки, положительной динамики цен на нефть и прекращения дальнейшего снижения курса национальной валюты, можно ожидать сокращения рынка в пределах 30%. При таком оптимистическом варианте по итогам года в России может быть продано порядка 1,64 млн. новых легковых автомобилей.

Второй, наиболее вероятный сценарий, предусматривает сохранение политической напряженности вокруг России, продление действия санкций, волатильность на финансовых рынках, дальнейшее постепенное ухудшение экономических показателей и снижение реальной покупательской способности населения. В этом случае снижение авторынка в 2015 году может составить чуть более 40% — до 1,35 млн. автомобилей.

Агентство также не исключает «шоковый» сценарий, когда продажи могут рухнуть до уровня чуть больше 1 млн. автомобилей. Тогда российский рынок потеряет все завоевания последнего десятилетия и откатится на показатели начала двухтысячных годов. По мнению директора агентства Сергея Целикова, этот вариант развития событий маловероятен, тем не менее, в связи с политической обстановкой вокруг России, полностью сбрасывать его со счетов нельзя.

#Новости#Экономика#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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