Аналитики предсказали судьбу авторынка на 2015 год

Агентство также не исключает «шоковый» сценарий, когда продажи могут рухнуть до уровня чуть больше 1 млн. автомобилей. Тогда российский рынок потеряет все завоевания последнего десятилетия и откатится на показатели начала двухтысячных годов. По мнению директора агентства Сергея Целикова, этот вариант развития событий маловероятен, тем не менее, в связи с политической обстановкой вокруг России, полностью сбрасывать его со счетов нельзя.