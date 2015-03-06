Аферисты заработали миллионы на доверчивости тюменцев

«По версии следствия, обвиняемые осуществляли поиск граждан, согласных за вознаграждение оформить на свое имя кредитный договор с целью получения денежных средств на основании заранее подготовленных документов, содержащих ложные сведения о месте трудоустройства, заработной плате и месте жительства указанных лиц. Граждан, выступавших в роли „заемщиков“, убеждали в том, что в дальнейшем им не придется осуществлять платежи по оформленным кредитным договорам, так как это будут делать другие лица, которые по факту получат денежные средства. Хотя фактически намерений по исполнению обязательств по заключенным договорам, у них не было», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там отметили, что часть денег, полученных на основании договоров, фигуранты использовали для внесения нескольких первоначальных платежей по заключенным кредитным договорам, выплачивали в качестве вознаграждения «заемщикам». Оставшаяся сумма распределялась организатором между членами организованной группы. Сумма полученных кредитов варьировалась от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей.
Действиями обвиняемых причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела следственно-оперативной группой УМВД России по Тюменской области выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых к уголовной ответственности привлечено 11 лиц, допрошено 34 представителя потерпевших юридических лиц, более 250 свидетелей совершения преступлений. В ходе предварительного следствия проведено 29 выемок, а также ряд обысков.
В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.