Аферисты заработали миллионы на доверчивости тюменцев

«По версии следствия, обвиняемые осуществляли поиск граждан, согласных за вознаграждение оформить на свое имя кредитный договор с целью получения денежных средств на основании заранее подготовленных документов, содержащих ложные сведения о месте трудоустройства, заработной плате и месте жительства указанных лиц. Граждан, выступавших в роли „заемщиков“, убеждали в том, что в дальнейшем им не придется осуществлять платежи по оформленным кредитным договорам, так как это будут делать другие лица, которые по факту получат денежные средства. Хотя фактически намерений по исполнению обязательств по заключенным договорам, у них не было», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.