5 «спайс»-формул включены в список наркотических веществ

Внимание к проблеме курительных смесей в России возросло после массовых отравлений, начавшихся в сентябре 2014 года. От «спайса-убийцы» пострадали свыше 2 тысяч человек, из них более 40 скончались. В конце октября ФСКН удалось добиться запрета веществ, входящих в «спайс-убийцу», однако другие виды курительных смесей продолжили хождение. В начале февраля был введен запрет на оборот и пропаганду «спайсов» под угрозой уголовного преследования.