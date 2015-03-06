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5 «спайс»-формул включены в список наркотических веществ

6 марта 2015, 09:25
Правительство России включило пять соединений, содержащихся в «курительных смесях», в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщается на сайте кабмина.
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Тюмень

Наркотик спайс.

Внимание к проблеме курительных смесей в России возросло после массовых отравлений, начавшихся в сентябре 2014 года. От «спайса-убийцы» пострадали свыше 2 тысяч человек, из них более 40 скончались. В конце октября ФСКН удалось добиться запрета веществ, входящих в «спайс-убийцу», однако другие виды курительных смесей продолжили хождение. В начале февраля был введен запрет на оборот и пропаганду «спайсов» под угрозой уголовного преследования.

Широкий круг производных индолового и индазолового ряда, применяемых наркопроизводителями в составе «курительных смесей», при этом не был включен в перечень наркосредств, подлежащих контролю, поясняет кабмин.

В списке появились пять формул, например «2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и её производные».

Как сообщается, одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для статей Уголовного кодекса РФ. При этом значительный, крупный и особо крупный размеры определены по аналогии с размерами подобных наркотических средств.

Фото: 80162.plaza24.by

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