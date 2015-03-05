В постройке гоночного болида Formula Neftegaz применит углепластик

Напомним, что команда Formula Neftegaz с 2011 года является участником международных соревнований Formula Student, проходящих в Европе и на территории России. Одним из залогов успешного выступления команды является применение современных технологий для снижения веса машины и улучшения ее аэродинамических свойств. Особое внимание заслуживает технология применения полимерных композиционных материалов (ПКМ), в частности углепластика.
Однако в Тюменской области наблюдается дефицит поставщиков и специалистов по работе с углеродными материалами, поэтому до 2014 года команда строила машины используя другие материалы. Справиться с задачей помогла компания АО «Препрег-СКМ».
Применение углепластика в создании гоночной машины позволяет улучшить ее технические характеристики: снизить вес, увеличить прочность, снизить расход топлива. Углепластик в 5 раз легче стали и в 1,5 раза легче алюминия. Различные материалы из углеродного волокна были использованы для постройки болида на сезон 2014 года. Это двунаправленная углеродная ткань саржа и полотно, препрег (предпропитанная связующим ткань) и однонаправленная углеродная лента.
Двунаправленную углеродную ткань использовали для создания обвеса, носовой части и огнеупорной стенки болида, отделяющей пилота от моторного отсека. Применение углепластика позволило значительно облегчить вес машины, увеличить прочность и аэродинамику.
Предварительно пропитанный связующим полуфабрикат (препрег) планируется применить в текущем сезоне-2015, изготовив такие детали и элементы, как: обвес, корпус рулевой рейки, части руля, сиденье, диффузор, рычаги подвески.
Отметим, что только за прошлый год количество участников команды Formula Neftegaz выросло до 55 человек. Доля автомобильных элементов, самостоятельно сделанных членами команды, выросла до 85%, а масса машины снизилась с 320 до 250 кг.
Также в 2014 году команда «Нефтегаза» выступила на этапах в Москве, Венгрии и Италии, где добились первых успехов — на итальянской земле Formula Neftegaz вошла в топ-10 по бизнес-презентации, а также успешное прохождение технической инспекции и участие в гоночных заездах стали одними из главных достижений прошлого года.
Главной задачей в спортивном плане на сезон этого года — участие в этапах «Формулы Студент» в Венгрии, Италии, Австрии, Великобритании и, главное, Германии. Программа-максимум — оказаться в топ-10 команд по итогам года.