В постройке гоночного болида Formula Neftegaz применит углепластик

Также в 2014 году команда «Нефтегаза» выступила на этапах в Москве, Венгрии и Италии, где добились первых успехов — на итальянской земле Formula Neftegaz вошла в топ-10 по бизнес-презентации, а также успешное прохождение технической инспекции и участие в гоночных заездах стали одними из главных достижений прошлого года.