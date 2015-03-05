Тюменцам хотят разрешить ездить по полосам «А»

Напомним, что полосы «А» появились в Тюмени в конце прошлого лета на улицах Республики, Пермякова и Широтная. Частичное разделение личного и общественного транспорта на этих участках дорог положительно сказалось на движении городских автобусов: уменьшилось среднее время выполнения рейса, сократилось время в пути, значительно увеличилась точность прибытия транспорта на остановки.
Но в ночное время движение общественного транспорта в городе не осуществляется, поэтому, как рассказал в эфире «Авторадио» начальник областного управления ГИБДД Геннадий Лоточкин, в Тюмени, в скором времени, по примеру Москвы, движение по выделенным полосам может быть разрешено.
«В Москве, например, уже имеется хороший опыт по этому вопросу. В определенные часы и дни по выделенным полосам разрешено двигаться любому транспорту. Это удобно. Например, летом и в выходные, когда большое количество автомобилей направляются к дачам. Я считаю, что нужно разрешить движение и в Тюмени по этим полосам. Сейчас данный вопрос рассматривается и я надеюсь, что он будет решен положительно», — сказал Лоточкин.
Также Геннадий Дмитриевич отметил, что реакция большинства горожан на введение «выделенок» была положительной. Поэтому сейчас сотрудники ГИБДД рассматривают и другие участки дорог на возможность сделать там выделенные полосы.