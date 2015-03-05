Тюменцам хотят разрешить ездить по полосам «А»

«В Москве, например, уже имеется хороший опыт по этому вопросу. В определенные часы и дни по выделенным полосам разрешено двигаться любому транспорту. Это удобно. Например, летом и в выходные, когда большое количество автомобилей направляются к дачам. Я считаю, что нужно разрешить движение и в Тюмени по этим полосам. Сейчас данный вопрос рассматривается и я надеюсь, что он будет решен положительно», — сказал Лоточкин.