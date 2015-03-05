Тюмень готова к мероприятиям в честь 70-летия Победы

О том, как идет подготовка к юбилею Победы, рассказали представители субъектов Российской Федерации, входящих в УФО.
В Тюменской области, отметила директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, проживает свыше 21 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. В 2014 году проведена проверка условий жизни всех ветеранов войны, проживающих в области.
По результатам проверки материальную помощь на ремонт, газификацию и благоустройство жилых помещений получили более 700 ветеранов, на лечение, приобретение бытовых предметов, облегчающих самообслуживание, и иные нужды — 199 ветеранов, услуги по уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройству придомовой территории, уборке снега получили свыше 1,8 тысячи ветеранов.
Все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны охвачены различными формами социального обслуживания. На постоянном социальном обслуживании в учреждениях социальной защиты населения находятся более 2 тысяч ветеранов, в том числе 160 проживают в домах-интернатах, около 2 тысяч находятся на надомном обслуживании.
В рамках технологии «Стационар на дому», реализуемой во всех муниципальных образованиях области и позволяющей ежедневно оказывать необходимые социальные услуги ветеранам, находящимся на постельном режиме, обслуживается более 200 ветеранов Великой Отечественной войны, 77 человек находятся в приемных семьях.
Юбилейными мероприятиями будут охвачены все ветераны Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, проживающие в Тюменской области. Труженикам тыла в торжественной обстановке вручаются юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». К 9 Мая они получат поздравительные открытки от губернатора области, за счет средств областного бюджета им будет произведена единовременная денежная выплата.
Труженики тыла также примут участие в торжественных приемах губернатора Тюменской области, глав муниципальных образований, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздничных шествиях, концертах, выставках, встречах с молодежью.
Фото: http://goodoboi.ru