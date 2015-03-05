Тюмень готова к мероприятиям в честь 70-летия Победы

Юбилейными мероприятиями будут охвачены все ветераны Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, проживающие в Тюменской области. Труженикам тыла в торжественной обстановке вручаются юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». К 9 Мая они получат поздравительные открытки от губернатора области, за счет средств областного бюджета им будет произведена единовременная денежная выплата.