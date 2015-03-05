Сотрудница полиции пыталась выгнать из Тюмени девушку экс-супруга

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 26 января текущего года из-за личных неприязненных отношений к бывшему мужу, сотрудница полиции вместе со своим коллегой и еще одной сообщницей похитила его сожительницу с угрозой применения насилия. Предполагаемую потерпевшую сначала удерживали против ее воли, а затем, лишив средств связи, доставили в аэропорт и требовали вылететь из Тюмени. Девушка прошла регистрацию и досмотр, однако в самолет не села — попросив телефон у пассажира, она сообщила своему гражданскому мужу, где находится», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.