Сотрудница полиции пыталась выгнать из Тюмени девушку экс-супруга

В Тюмени проводится проверка по факту возможного участия полицейских в совершении преступления. Есть основания полагать, что сотрудница правоохранительных органов с сообщниками похитила сожительницу бывшего мужа и требовала, чтобы та уехала из города.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 26 января текущего года из-за личных неприязненных отношений к бывшему мужу, сотрудница полиции вместе со своим коллегой и еще одной сообщницей похитила его сожительницу с угрозой применения насилия. Предполагаемую потерпевшую сначала удерживали против ее воли, а затем, лишив средств связи, доставили в аэропорт и требовали вылететь из Тюмени. Девушка прошла регистрацию и досмотр, однако в самолет не села — попросив телефон у пассажира, она сообщила своему гражданскому мужу, где находится», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов назначил служебную проверку. Если вина сотрудников полиции будет установлена, их незамедлительно уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также они понесут ответственность в соответствие с действующим законодательством. Будет дана и оценка роли руководства подразделения в организации воспитательной работы с личным составом.
В настоящее время подозреваемые в совершении преступления сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.