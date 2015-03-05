Солнечная активность может заглушить теле- и радиосигналы

Помехи могут появиться, потому что наступает период весенней интерференции. «Интерференция — это явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала — оказавшись ровно позади спутника связи, „глушит“ теле- и радиосигнал земных вещателей», — поясняют в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
В период интерференции на экранах телевизоров могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука, но в пик солнечной интерференции возможно и полное пропадание теле- радиосигнала. Перерывы в вещании, вызванные Солнцем, длятся не более пяти минут.
«Для каждого региона уже составлен график возникновения помех. Так, например, на Урале и в Сибири 8 марта телевизионная картинка с экранов может пропасть с 8:40 до 12:45 по московскому времени, в Центральном федеральном округе — с 11:45 до 12:45 мск, в Дальневосточном федеральном округе — с 08:22 до 09:08 мск», — сообщает ТАСС.
В каждом регионе России «программы солнечного радио» будут длиться около 14 дней в зависимости от расположения региона и от орбиты конкретных космических аппаратов.