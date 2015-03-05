Солнечная активность может заглушить теле- и радиосигналы

«Для каждого региона уже составлен график возникновения помех. Так, например, на Урале и в Сибири 8 марта телевизионная картинка с экранов может пропасть с 8:40 до 12:45 по московскому времени, в Центральном федеральном округе — с 11:45 до 12:45 мск, в Дальневосточном федеральном округе — с 08:22 до 09:08 мск», — сообщает ТАСС.