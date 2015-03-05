«Пионер» приглашает на закрытие зимнего сезона

Любителей активного образа жизни, жителей и гостей города приглашают на праздничное закрытие зимнего сезона на каток Дворца «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46, ледовая площадка) в пятницу, 06 марта, в 17:00 часов.
В программе мероприятия: массовые игры, различные конкурсы, как для детей, так и для взрослых, катание на коньках под музыкальное сопровождение. И все это под руководством опытных ведущих, которые создадут для вас теплое весеннее настроение.
Не упустите последнюю возможность прокатиться по гладкому льду, подышать еще морозным, но уже весенним воздухом, отлично провести время в компании друзей.
Напоминаем, что вход на каток со своими коньками бесплатный. Также можно воспользоваться прокатом коньков.
Справки по телефону: 8(3452)64-62-23 (доб. 119)
Организаторами мероприятия выступает ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».