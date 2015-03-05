«Песня не знает границ»: участники подготовились хорошо

Традиционно в зале кукольного театра прошёл первый этап — отборочный тур для участников из Тюмени и Тюменского района. Участники поднимались на сцену друг за другом прямиком из зала.
В этот раз как будто специально не успели собрать сцену после репетиции театральной постановки, и создавалось ощущение открытого прослушивания: кулисы задвинуты, а участник выступал на передней части сцены — авансцене, ближе, чем обычно. Многим это помешало собраться с мыслями, взаимодействие артиста со зрителем стало эмоциональнее, а малейшее лукавство души заметнее. Каждый пел по одной песне: военно-патриотическую, ретро (популярная песня из «золотого фонда отечественной классики» 30-80-х годов), либо современную песню на выбор.
Конкурсные выступления продлились почти 3 часа, и к девяти вечера были объявлены имена участников, прошедших в полуфинал, где они исполнят оставшиеся две песни.
Из 46 участников до второго тура было допущено 23 — ровно половина.
В этом году среди членов жюри появились новые лица: кандидат культурологических наук, заслуженный работник культуры РФ Евгений Негинский, лауреат международных конкурсов оперных певцов, заслуженная артистка РФ, профессор Ирина Бибеева, старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады ТГАКИиСТ Наталья Толмачева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Шепеленко.
Были в жюри и неизменные старожилы в лице завкафедрой музыкального искусства эстрады ТГАКИиСТ Ирины Бархатовой и директора Тюменского театра кукол Василия Пустыльникова.
Наталья Толмачева, один из новых членов жюри, отметила, что в этом году уровень подготовки участников хороший, но как всегда студенты и выпускники колледжа искусств и академии(ТГАКИиСТ) выступают более профессионально. «Это один из немногих конкурсов, который проходит при поддержке департамента, и участие в нём совершенно бесплатное», — подчеркнула она.
Полуфинал состоится 9 марта на сцене Тюменского театра кукол, с 17:00. Финал пройдёт 10 марта, начало в 12:00, гала-концерт состоится в 18:00.
Победители тюменской делегации прошлых лет:
2004 — Юрий Игнатов (Гран-при)
2005 ¬- Яна Меликаева(Гран-при)
2006- Елена Санникова
2007 — вокальный ансамбль «Джайв»
2008 — лауреат Мансур Кабиров
2009 — лауреат Олеся Ефремова
2010 — Арина Побожакова и Александр Гринченко
2011 — Светлана Каминская и вокальная группа «Альянс» (Гран-при)
2012 — Вокальная группа «Парафраз»
2013 — лауреат Екатерина Ганзен
2014 — лауреат Анастасия Вириясоваи арт-группа «CoolAge»