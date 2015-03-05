«Песня не знает границ»: участники подготовились хорошо

В этот раз как будто специально не успели собрать сцену после репетиции театральной постановки, и создавалось ощущение открытого прослушивания: кулисы задвинуты, а участник выступал на передней части сцены — авансцене, ближе, чем обычно. Многим это помешало собраться с мыслями, взаимодействие артиста со зрителем стало эмоциональнее, а малейшее лукавство души заметнее. Каждый пел по одной песне: военно-патриотическую, ретро (популярная песня из «золотого фонда отечественной классики» 30-80-х годов), либо современную песню на выбор.