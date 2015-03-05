Немецкий завод «Шаттдекор» откроется летом в Тюмени

Также Вальтер Шатт рассказал, что он первый раз побывал в Тюмени, проехал по всему городу. «Мне он очень понравился. И я со своей женой планирую прилететь сюда в июне на официальное открытие тюменского завода „Шаттдекор“ и побывать с подробной экскурсией по городу», — добавил Вальтер Шатт.