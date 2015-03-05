Немецкий завод «Шаттдекор» откроется летом в Тюмени

Руководитель компании Вальтер Шатт отметил, что это третий завод, построенный компанией «Шаттдекор» в России. «Современное производство, которое занимается исключительно пропиткой декоративной бумаги», — подчеркнул президент компании.
Также Вальтер Шатт поблагодарил губернатора Владимира Якушева за эффективное сотрудничество. Он отметил сложившиеся образцовые деловые отношения в Тюменской области между бизнесом и властью, сообщает пресс-служба главы региона.
«Во многом это помогло быстро построить тюменский завод „Шаттдекор“ — самый восточный среди всех российских предприятий компании. Своей продукцией мы планируем охватить Сибирь, Дальний Восток и выйти на экспортный рынок», — добавил президент компании «Шаттдекор».
Также Вальтер Шатт рассказал, что он первый раз побывал в Тюмени, проехал по всему городу. «Мне он очень понравился. И я со своей женой планирую прилететь сюда в июне на официальное открытие тюменского завода „Шаттдекор“ и побывать с подробной экскурсией по городу», — добавил Вальтер Шатт.