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Немецкий завод «Шаттдекор» откроется летом в Тюмени

5 марта 2015, 08:43
Немецкий инвестор — компания «Шаттдекор» — построил в Тюмени завод по производству декоративных покрытий (меламиновых и финиш-пленок) для мебельной индустрии. Строительство началось в 2012 году на площадке бывшего завода керамзитовых изделий. Сейчас предприятие выходит на полную мощность. Объем инвестиций в проект составил около миллиарда рублей.

Руководитель компании Вальтер Шатт отметил, что это третий завод, построенный компанией «Шаттдекор» в России. «Современное производство, которое занимается исключительно пропиткой декоративной бумаги», — подчеркнул президент компании.

Также Вальтер Шатт поблагодарил губернатора Владимира Якушева за эффективное сотрудничество. Он отметил сложившиеся образцовые деловые отношения в Тюменской области между бизнесом и властью, сообщает пресс-служба главы региона.

«Во многом это помогло быстро построить тюменский завод „Шаттдекор“ — самый восточный среди всех российских предприятий компании. Своей продукцией мы планируем охватить Сибирь, Дальний Восток и выйти на экспортный рынок», — добавил президент компании «Шаттдекор».

Также Вальтер Шатт рассказал, что он первый раз побывал в Тюмени, проехал по всему городу. «Мне он очень понравился. И я со своей женой планирую прилететь сюда в июне на официальное открытие тюменского завода „Шаттдекор“ и побывать с подробной экскурсией по городу», — добавил Вальтер Шатт.

#Новости#Завод#Завод «Шаттдекор»#Владимир Якушев#Женя#Экономика
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