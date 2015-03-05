Хиты рок-групп — в исполнении симфонического оркестра

Участники группы Resonance — преподаватели консерватории, музыканты филармонии, оперного театра, дома органной и камерной музыки — это камерная группа симфонического оркестра, состоящая из 14 человек. Профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородство альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают звучание насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для Resonance.