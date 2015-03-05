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Хиты рок-групп — в исполнении симфонического оркестра

5 марта 2015, 15:18
Хиты самых известных в мире рок-групп в исполнении камерной группы Resonance симфонического оркестра прозвучат 11 марта в 19:00 в Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

На концерте «Рок-хиты» камерная группа Resonance симфонического оркестра исполнит композиции, ставшие бессмертными, вошедшие в золотой фонд рок-музыки, произведения самых известных в мире рок-групп, таких как Scorpions, Pink Floyd, Nirvana, Doors, Beatles, Queen, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Eagles, AC/DC, Deep Purple, Kiss, Rolling Stones и многих других.

В этом незабываемом концерте для истинных ценителей рок-музыки «живое» звучание мировых хитов будет сопровождаться авторским видеорядом на большом экране, сообщает пресс-служба филармонии.

Участники группы Resonance — преподаватели консерватории, музыканты филармонии, оперного театра, дома органной и камерной музыки — это камерная группа симфонического оркестра, состоящая из 14 человек. Профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородство альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают звучание насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для Resonance.

В репертуаре коллектива — не просто рок-музыка, а произведения, написанные самыми талантливыми людьми планеты и уже вошедшие в золотой фонд человечества. Композиции исполняются без слов, звучит только музыка.

Руководитель коллектива Денис Федоренко говорит, что Resonance принципиально не записывает диски, чтобы люди ходили на концерты и наслаждались «живой» музыкой.

Стоимость билетов: 800 — 1600 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Рок#Филармония#Тюмень#Ирина#Культура
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