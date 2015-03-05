Эксклюзивная премьера мультфильма «Дом» — в «Синема Парке»

По сюжету, захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» — заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!