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Эксклюзивная премьера мультфильма «Дом» — в «Синема Парке»

5 марта 2015, 16:14
Эксклюзивная премьера нового анимационного фильма от студии Dreamworks animation «ДОМ» состоится в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» 11 марта в 20:00.
Сюжет
Тюмень

По сюжету, захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» — заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!

Билеты на премьеру можно выиграть на городских интернет-порталах, радиостанции «Хит FM» и в официальной группе «ВКонтакте» кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».

#Новости#Кино#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
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