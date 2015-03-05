Дорожную разметку в Тюмени нанесут в мае

«В свое время мы пытались эксперементировать с различными материалами, например, когда расширяли улицу Республики, — рассказывает Корепанов, — На пересечении Республики с улицами Кирова, Семакова и Перекопская была нанесена разметка из светлого и темного гранита. Первый год он смотрелся хорошо, а затем стерся и стал практически незаметен».