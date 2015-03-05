Дорожную разметку в Тюмени нанесут в мае

Чаще всего в России для дорожной разметки используют краски, спрей-пластики, специальные ленты и термопластик. Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей в рамках всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Прогноз безопасности», заместитель председателя Облдумы Геннадий Корепанов, в Тюмени лучше всех зарекомендовал именно последний способ нанесения.
«В свое время мы пытались эксперементировать с различными материалами, например, когда расширяли улицу Республики, — рассказывает Корепанов, — На пересечении Республики с улицами Кирова, Семакова и Перекопская была нанесена разметка из светлого и темного гранита. Первый год он смотрелся хорошо, а затем стерся и стал практически незаметен».
Термопластик, по словам зампредседателя, в отличие от гранита и краски, выдерживает до двух с половиной сезонов. В прошлом году на дороги было нанесено 1100 км разметки, из которых 700 были сделаны из термопластика.
«Других вариантов, кроме термопластика, у нас на данный момент нет. Но мы продолжаем искать способы, продолжаем проводить эксперименты. Эта тема злободневная», — подвел итог Корепанов.