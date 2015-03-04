Тюменские предприниматели против «лишнего» надзора

Еще один аспект — это соотношение уровня взаимной ответственности чиновника и предпринимателя. Сегодня перевес на «чаше бизнеса»: он должен платить налоги, соблюдать многочисленные требования, а за несоблюдение — расплачиваться деньгами. Омбудсмен Лариса Невидайло привела в пример обращение из своей практики. «Инспектор по жалобе потребителя проводит внеплановую проверку. Изымает определенное количество продукции на экспертизу, остатки партии — под арест. Экспертиза показала соответствие качеству, только вот, пока суд да дело, у всей партии товара истек срок годности. Его только на свалку. Но ответственность за такой прямой убыток никто не несет. Я, как Уполномоченный и как недавний предприниматель, считаю, что ответственность власти и бизнеса друг перед другом должна быть пропорциональной и взаимной», — настаивает бизнес-омбудсмен.