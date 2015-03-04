Тюменские предприниматели против «лишнего» надзора

Пока соответствующий документ разработан лишь в теории, но в ближайшем времени предложения членов Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области по вопросам оптимизации контрольно-надзорной деятельности будут направлены в комплексе предложений от Тюменской области внесению изменений в законопроект «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации», разрабатываемый Министерством экономического развития.
Члены Межотраслевого экспертного совета при уполномоченном по Тюменской области единогласно высказались за смещение мотивов контрольной и надзорной деятельности от экономического и карательного в сторону нормализующего и профилактического. Предлагается не сразу карать штрафами, а использовать такую меру как «предупреждения о недопущении нарушения», в случаях, когда нет причинения вреда или угрозы жизни, здоровью граждан, окружающей среды.
«Мы не призываем закрывать глаза на нарушения. Но пусть начальная стадия контрольно-надзорной деятельности органов власти всех уровней будет заключаться в предупреждении. Например, поставил предприниматель перед своей пекарней маленькую выносную рекламную конструкцию типа „штендер“. Документы, разумеется, не оформил. Штраф за это „серьезнейшее“ нарушение закона составляет 500 000 рублей. Давайте начнем с предупреждения. Разъясните, проконсультируйте. А потом уже, если не исполнено, наказывайте, но пропорционально нарушению. Это разумный и справедливый подход», — считают члены совета.
Карательный характер контрольно-надзорной функции будет нивелирован также в случае проведения предупредительной проверки, например, в первый год деятельности. По общему мнению участников Совета, часто основной причиной формальных нарушений является недостаточная правовая грамотность предпринимателей и такие профилактические проверки, проводимые не для наказания, а для предупреждения, могли бы быть эффективны и полезны как для контрольно-надзорных органов, так и для самих предпринимателей.
Еще один аспект — это соотношение уровня взаимной ответственности чиновника и предпринимателя. Сегодня перевес на «чаше бизнеса»: он должен платить налоги, соблюдать многочисленные требования, а за несоблюдение — расплачиваться деньгами. Омбудсмен Лариса Невидайло привела в пример обращение из своей практики. «Инспектор по жалобе потребителя проводит внеплановую проверку. Изымает определенное количество продукции на экспертизу, остатки партии — под арест. Экспертиза показала соответствие качеству, только вот, пока суд да дело, у всей партии товара истек срок годности. Его только на свалку. Но ответственность за такой прямой убыток никто не несет. Я, как Уполномоченный и как недавний предприниматель, считаю, что ответственность власти и бизнеса друг перед другом должна быть пропорциональной и взаимной», — настаивает бизнес-омбудсмен.
Также остро предпринимателей волнует потребительский экстремизм: существующая правовая возможность любого лица обратиться с жалобой в орган контроля без предоставления документов? подтверждающих личность. Достаточно лишь указать краткие данные о себе, а также документов, подтверждающих какую либо причастность жалобщика к тем нарушениям, которые им были обнаружены. К тому же под маской потребителя зачастую выступают конкуренты либо просто граждане, недовольные соседством с бизнесом. В этой связи члены совета предложили задуматься о механизме проверки информации, поступающей от граждан и организаций, которая становится основанием для проведения проверки.
«Государство сегодня задумывается о том, сколько средств оно тратит на содержание чиновничьего аппарата, — отметил председатель правления НП «Ассоциация лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области, депутат Тюменской областной Думы Евгений Марков.- Будет правильно и полезно для дальнейшего продвижения прозвучавших идей понять, во сколько нам обходятся контрольные органы. Если какой-то орган собрал штрафов на 100 миллионов, а содержание его обходится в 100 миллиардов, то есть повод задуматься об эффективности».
Еще одно предложение — о зависимости размера штрафов от размера бизнеса предложил рассмотреть президент Ассоциации малых и микро предприятий в сфере торговли Владимир Панов. Он подчеркнул, что сегодня размеры штрафов одинаковы как для малого, так и для крупного бизнеса. Однако «силу финансового удара» от наложенного штрафа малый и крупный бизнес ощущают по-разному.
Также Члены Совета в качестве профилактики злоупотреблений со стороны проверяющих органов внедрить государственную информационную систему контрольно-надзорной деятельности, в которой бы оперативно — до момента начала проверки — появлялась бы актуальная информация о ней, для обеспечения ее достоверности, публичности, прозрачности и открытости.
Согласно исследованиям, представленным Институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, государство и бизнес теряют до 1,8% ВВП на осуществление контрольно-надзорных функций. Существующее давление государства на бизнес создает «вторую» теневую экономику, в которой работает до 51% малого и среднего бизнеса. Снижение излишнего надзора позволит бизнесу сократить издержки примерно на 20%, сообщает служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.