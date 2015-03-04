Мошенники похитили у фирм из разных городов более 3 млн рублей

«Молодые люди создали на подставное лицо фирму и уже от ее имени заключали с контрагентами договоры на поставку кабельно-проводниковой продукции. Полученный товар аферисты продавали, оставляя деньги себе. Поставщики не дождавшись оплаты, обратились в правоохранительные органы. Кроме того, мошенники на сайте фиктивно созданной фирмы разместили информацию о продаже строительных материалов. Один из тюменских предпринимателей заказал на сайте и оплатил стройматериалы, но так их и не получил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.