Мошенники похитили у фирм из разных городов более 3 млн рублей

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего генерального директора ООО «Галактика» Павла Шарутина и 24-летнего Александра Чуракова. Они обвиняются в мошенничестве и незаконном создании юридического лица через подставных лиц.
По версии следствия, в феврале 2013 года гендиректор ООО «Галактика» Шарутин договорился с курганской фирмой, а в июне того же года — с челябинской фирмой о приобретении кабельно-проводниковой продукции на общую сумму около 600 тысяч рублей, не имея намерений оплачивать ее. Получив продукцию, Шарутин распорядился ею по своему усмотрению.
Летом 2013 года Шарутин познакомился с Чураковым. Вместе они в период с августа 2013 года по ноябрь 2014 года обманули тюменского предпринимателя, а также 11 компаний из Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы на общую сумму более 2,7 млн рублей.
«Молодые люди создали на подставное лицо фирму и уже от ее имени заключали с контрагентами договоры на поставку кабельно-проводниковой продукции. Полученный товар аферисты продавали, оставляя деньги себе. Поставщики не дождавшись оплаты, обратились в правоохранительные органы. Кроме того, мошенники на сайте фиктивно созданной фирмы разместили информацию о продаже строительных материалов. Один из тюменских предпринимателей заказал на сайте и оплатил стройматериалы, но так их и не получил», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Всего по делу проходят 14 потерпевших из разных городов страны. Общий размер причиненного им ущерба составил более 3,3 млн рублей. В ходе следствия суд наложил арест на имущество Шарутина — квартиру, два земельных участка и овощехранилище.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.