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Галина Калюжная прокомментировала самоубийство 10-летнего мальчика

4 марта 2015, 13:02
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная дала комментарий по поводу самоубийства 10-летнего мальчика, который выбросился из окна 2 марта. Она посоветовала родителям внимательнее относиться к переживаниям детей, создавать дома комфортную психологическую атмосферу, избегать ссор и конфликтов.
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Дети

«Сегодня преждевременно говорить о причинах смерти ребенка. Работают соответствующие следственные органы. Однако хочется обратить внимание родителей, особенно в весенний период, бережнее и внимательнее относиться к переживаниям своих детей по различным проблемам, будь то конфликт в семье или итоговая оценка за четверть, ссора с другом или подготовка к сдаче ЕГЭ. Старайтесь быть ближе к ребенку, попробуйте создать комфортную психологическую атмосферу дома, избегайте межличностных ссор и конфликтов, особенно между родителями на глазах у детей, которые по данному поводу испытывают наиболее острые переживания. Обратитесь за помощью со своей проблемой к специалистам- психологам, услуги которых можно получить, даже не выходя из дома. Наберите в Интернете в любой поисковой системе teldoverie.ru или зайдите на сайт ya-roditel.ru/, вы найдете много полезных для себя советов и ответы специалистов на волнующие вас вопросы», — цитирует Галину Калюжную сайт регионального правительства.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области напомнила, что получить консультации психолога родители могут в каждом муниципальном образовании на базе центров социального обслуживания населения, в образовательных учреждениях. Также функционирует общероссийский детский телефон доверия фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8-800-2000-122.

#Новости#Самоубийства#Дети#Тюмень#Галина Калюжная#Таня#Общество
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