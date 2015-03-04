Галина Калюжная прокомментировала самоубийство 10-летнего мальчика

«Сегодня преждевременно говорить о причинах смерти ребенка. Работают соответствующие следственные органы. Однако хочется обратить внимание родителей, особенно в весенний период, бережнее и внимательнее относиться к переживаниям своих детей по различным проблемам, будь то конфликт в семье или итоговая оценка за четверть, ссора с другом или подготовка к сдаче ЕГЭ. Старайтесь быть ближе к ребенку, попробуйте создать комфортную психологическую атмосферу дома, избегайте межличностных ссор и конфликтов, особенно между родителями на глазах у детей, которые по данному поводу испытывают наиболее острые переживания. Обратитесь за помощью со своей проблемой к специалистам- психологам, услуги которых можно получить, даже не выходя из дома. Наберите в Интернете в любой поисковой системе teldoverie.ru или зайдите на сайт ya-roditel.ru/, вы найдете много полезных для себя советов и ответы специалистов на волнующие вас вопросы», — цитирует Галину Калюжную сайт регионального правительства.