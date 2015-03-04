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Более 500 школ Тюменской области подключены к интернету

4 марта 2015, 11:23
«Ростелеком» по заказу департамента образования и науки Тюменской области до конца 2015 года будет обеспечивать доступ в интернет 533 образовательным учреждениям региона. Право реализации этого проекта компания получила по результатам открытого электронного аукциона.
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Тюмень

В рамках контракта «Ростелеком» на базе телекоммуникационной инфраструктуры, которую оператор создал ранее, предоставляет доступ к сети интернет на скорости от 512 кбит/с до 2 Мбит/с образовательным учреждениям Тюменской области, в числе которых школы не только городов, но и совсем небольших отдаленных населенных пунктов, таких как п. Майский, с. Назарово, с. Юрмы, д. Осиновская и другие.

«Внедрение инициатив в системе образования невозможно без современных информационных технологий, в том числе без доступа в интернет, — отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. — Доступ в виртуальное пространство в школах открывает большие возможности, как для учащихся, так и для преподавателей, использующих новые методики, дополнительные методические и наглядные материалы, в том числе с целью повышения уровня квалификации».

Согласно заключенному контракту, 504 общеобразовательных учреждения получают интернет-трафик по наземным каналам связи; для 29 школ в отдаленных населенных пунктах Тюменской области доступ в сеть предоставляется с помощью спутниковых технологий. Безопасность пользователей в общеобразовательных учреждениях обеспечивает система контентной фильтрации, блокирующая несанкционированный вход на сайты, которые могут помешать образовательному процессу, обеспечивая, таким образом, максимально комфортные условия обучения.

«Благодаря организованному для школ доступу к сети интернет и сервисам, предоставленным „Ростелекомом“, для образовательных учреждений будут доступны такие услуги, как „электронный дневник“, „электронный журнал“, с помощью которых даже родители смогут отслеживать успеваемость своих детей в режиме онлайн», — прокомментировал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО «Ростелеком» Игорь Волков.

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