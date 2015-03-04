Более 500 школ Тюменской области подключены к интернету

В рамках контракта «Ростелеком» на базе телекоммуникационной инфраструктуры, которую оператор создал ранее, предоставляет доступ к сети интернет на скорости от 512 кбит/с до 2 Мбит/с образовательным учреждениям Тюменской области, в числе которых школы не только городов, но и совсем небольших отдаленных населенных пунктов, таких как п. Майский, с. Назарово, с. Юрмы, д. Осиновская и другие.