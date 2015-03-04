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Александр Медведев нашелся. Он почти месяц жил на заброшенной даче

4 марта 2015, 17:25
Нашелся 23-летний тюменец Александр Медведев, которого почти месяц искали как родственники, так и сотрудники полиции. Как оказалось, молодой человек все это время жил в дачном поселке в Тавде Свердловской области.
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Тюмень

Нашелся 23-летний тюменец Александр Медведев, которого почти месяц искали как родственники, так и сотрудники полиции. Как оказалось, молодой человек все это время жил на заброшенной даче в Тавде Свердловской области.

Александра помогли найти владельцы одной из дач. Они приехали проверить свой домик и нашли на заборе записку со словами: «Если вы увидите это сообщение, позвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона (был указан номер), сообщите моим родным, чтобы они меня забрали. Я помню только этот номер наизусть».

На следующий день родственники Александра поехали вместе с сотрудниками правоохранительных органов в Тавду. В одном из брошенных домов и нашли пропавшего молодого человека.

Напомним, как сообщалось ранее, Александр уехал на автомобиле. Как оказалось, его тюменец бросил на четвертый день, когда кончился бензин, и в машине стало невозможно оставаться при температуре -20 градусов на улице.

«Скитаясь по лесу, брат вышел к дачам, обнаружил открытый брошенный дом, там и поселился. Он не хотел и не стал бы взламывать чужие закрытые дачи, пошел в ту, где не было замка. Ничего не брал кроме еды, оставлял записки: „Я ничего не взял, только еду, крупу, извините“. Питался он чем мог, варил снег (для питья и для супа), охотился на лесную дичь с помощью пневматической винтовки. Когда мы его обнаружили и осмотрели, стало ясно, что он голоден, но жив и здоров. Он прожил четыре недели в полном одиночестве — немного пошатнулась психика, были даже мысли о суициде. Брат старался отвлечься, как мог: читал книги, найденные в доме. Он ничего не портил, даже дров не брал, все добывал сам в соседнем бору», — рассказал брат Александра.

Алексей отметил, что, по словам местных жителей, машина, пока ее не забрала полиция, простояла на стоянке три недели — абсолютно целая, с номерами, такая же, как было сказано в ориентировке. Почему об автомобиле не дали знать родственникам — неизвестно.

«Кстати, был еще момент с провидицей. Я никогда не верил в такие вещи, но в итоге позвонил женщине, которую мне порекомендовали. Она по телефону сказала, что не видит брата в мире мертвых, и что с ним будет связана цифра 3. В итоге брата мы нашли 03.03.2015 в третьем часу дня, в третьем доме от дороги. Вот и не знаешь после этого, верить в чудеса провидения или просто совпадение», — поделился Алексей.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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