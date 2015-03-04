Александр Медведев нашелся. Он почти месяц жил на заброшенной даче

«Скитаясь по лесу, брат вышел к дачам, обнаружил открытый брошенный дом, там и поселился. Он не хотел и не стал бы взламывать чужие закрытые дачи, пошел в ту, где не было замка. Ничего не брал кроме еды, оставлял записки: „Я ничего не взял, только еду, крупу, извините“. Питался он чем мог, варил снег (для питья и для супа), охотился на лесную дичь с помощью пневматической винтовки. Когда мы его обнаружили и осмотрели, стало ясно, что он голоден, но жив и здоров. Он прожил четыре недели в полном одиночестве — немного пошатнулась психика, были даже мысли о суициде. Брат старался отвлечься, как мог: читал книги, найденные в доме. Он ничего не портил, даже дров не брал, все добывал сам в соседнем бору», — рассказал брат Александра.