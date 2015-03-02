В Тюмени откроется «Академия hip-hop культуры»

Мероприятие проводится в рамках годового проекта «Я еду в SibSub» и нацелено на тех, кто хочет познакомиться и узнать о hip-hop культуре больше, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер».
Проект работает с такими направлениями:
— hip-hop dance;
— break dance;
— граффити;
— Djing;
— MCing;
Принять участие может каждый желающий в возрасте от 12 до 18 лет. У участников появится возможность попробовать себя в различных направлениях и в дальнейшем продолжить обучение в отделении молодежных субкультур и экстремальных видов спорта Дворца творчества и спорта «Пионер» по выбранным направлениям.
На протяжении двух недель лучшие преподаватели Тюмени проведут увлекательные тренировки по каждому направлению. Помимо этого участников ждут мастер-классы от приглашенных преподавателей из других городов, тематические вечера, баттлы и джемы, просмотры фильмов о hip-hop культуре, интересные встречи и различные практики.
По окончании проекта состоится отчетный концерт «Академии hip-hop культуры», в котором примут участие воспитанники и их наставники.
Контактная информация по телефонам: 8-919-922-88-18 — Катерина Толстихина, 8-966-761-75-53 — Валентина Дорогова, а также в группе vk.com/hiphop_culture_tyumen_sibirian.