nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени откроется «Академия hip-hop культуры»

2 марта 2015, 11:52
«Академия hip-hop культуры» будет работать с 14 по 29 марта в крытом скейтпарке SibSub (ул. Аккумуляторная, 1, строение 1).
Сюжет
Тюмень

Мероприятие проводится в рамках годового проекта «Я еду в SibSub» и нацелено на тех, кто хочет познакомиться и узнать о hip-hop культуре больше, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер».

Проект работает с такими направлениями:

— hip-hop dance;

— break dance;

— граффити;

— Djing;

— MCing;

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 12 до 18 лет. У участников появится возможность попробовать себя в различных направлениях и в дальнейшем продолжить обучение в отделении молодежных субкультур и экстремальных видов спорта Дворца творчества и спорта «Пионер» по выбранным направлениям.

На протяжении двух недель лучшие преподаватели Тюмени проведут увлекательные тренировки по каждому направлению. Помимо этого участников ждут мастер-классы от приглашенных преподавателей из других городов, тематические вечера, баттлы и джемы, просмотры фильмов о hip-hop культуре, интересные встречи и различные практики.

По окончании проекта состоится отчетный концерт «Академии hip-hop культуры», в котором примут участие воспитанники и их наставники.

Контактная информация по телефонам: 8-919-922-88-18 — Катерина Толстихина, 8-966-761-75-53 — Валентина Дорогова, а также в группе vk.com/hiphop_culture_tyumen_sibirian.

#Новости#Хип-хоп#Скейт-парк Sibsub#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25