В Тюмени откроется «Академия hip-hop культуры»

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 12 до 18 лет. У участников появится возможность попробовать себя в различных направлениях и в дальнейшем продолжить обучение в отделении молодежных субкультур и экстремальных видов спорта Дворца творчества и спорта «Пионер» по выбранным направлениям.