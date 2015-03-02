Смаковать каждую песню. В Тюмени выступила «Мельница»

В последнее время понятие «хороший фолк» стало синонимом нахождения неогранённых бриллиантов в куче мусора — настолько много расплодилось сейчас горе-фолкеров, не разбирающихся ни в аутентичном материале, ни в истории народной музыки, ни в мировой культуре вообще. Я уж молчу про многочисленных «викингов» и «учеников Толкина», не читавших ни Старшую Эдду, ни «Сильмариллион».
Тем приятнее видеть профессионалов, великолепно работающих на стыке стилей, тонких ценителей ирландской поэзии (причём не только народной) и обладающих особым обаянием — группу Мельница, отметивших недавно 15 — летний юбилей.
Уже само акустическое начало с великолепными песнями «Далеко», «Дорога сна» и «На север» настроило зрителей на нужный лад, поскольку песни эти давно любимы и почитаемы многочисленными поклонниками. Впрочем, уже сугубо «электрический» «Чужой» временно развеял надежды некоторых на хороший, качественный unplugged.
Хотя дело вовсе не в том, акустический это был концерт или же сугубо электрический — Хелависа и компания явно решили пройтись по всей своей дискографии, вроде бы не выделяя какие-либо периоды творчества. Но это всего лишь на первый взгляд. Упор всё же был сделан на более позднее творчество, когда к традиционному, слегка утяжелённому ирландскому фолку, добавились блюзовые нотки. Особенно это было заметно на шедевральных «Кувшин», «Неперелётная», «Ангел» и «Поезд на Мемфис». Да и другие хиты не были обойдены вниманием: «Двери Тамерлана», «Невеста полоза», «Ведьма», «Королевна», «Ночная кобыла», «Княже», «Мора», «Волкодав».
Особенно порадовал бис. Порадовал тем, что народ наконец-то встал и начал реагировать на музыку, неистово и яростно аплодируя. Если где и ладони и были практически сбиты в кровь, так на залихватской «Гуляй, Москва».
«Мельница» приезжает к нам не в первый раз, но именно на этом концерте хотелось смаковать каждую песню и слегка похандрить в блюзовом ключе. Что будет дальше? А дальше ждём Хелавису и Ко на ежегодном этнофестивале «Небо и Земля». И тут, как говорится, без комментариев.