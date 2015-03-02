Смаковать каждую песню. В Тюмени выступила «Мельница»

Хотя дело вовсе не в том, акустический это был концерт или же сугубо электрический — Хелависа и компания явно решили пройтись по всей своей дискографии, вроде бы не выделяя какие-либо периоды творчества. Но это всего лишь на первый взгляд. Упор всё же был сделан на более позднее творчество, когда к традиционному, слегка утяжелённому ирландскому фолку, добавились блюзовые нотки. Особенно это было заметно на шедевральных «Кувшин», «Неперелётная», «Ангел» и «Поезд на Мемфис». Да и другие хиты не были обойдены вниманием: «Двери Тамерлана», «Невеста полоза», «Ведьма», «Королевна», «Ночная кобыла», «Княже», «Мора», «Волкодав».