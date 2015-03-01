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Бездомных собак отловят в Восточном и на Доме обороны

1 марта 2015, 11:44
Со 2 по 6 марта отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих улицах города Тюмени: ул. Смоленская, ул. Н. Чаплина, ул. Боровая, ул. М. Яценко, Червишевский тракт, ул. Моторостроителей, ул. Вербная, ул. Голышева, с/о «Агросад-Тюмень», ул. Ратная, ул. Камчатская, Московский тракт, ул. Эрвье, ул. Пражская, ул. Профсоюзная, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Почтовая, ул. Флотская, ул. Нагорная, ул. Ирбитская, жилой район Верхний Бор.

Заявить о необходимости отлова безнадзорных домашних и подбора падших животных следует через управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

1) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00; пятница — с 8.00 до 17.00;

2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

3 )Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

5) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00.

Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113 (телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию. Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru

Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе нового пушистого питомца, то информацияо всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, размещена на сайте www.gav.tyumen-city.ru, информирует пресс-служба городской администрации.

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