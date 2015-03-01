70 дней до 70 лет Победы: как готовится Тюмень

Тюменская область присоединяется к специальному проекту «Лес Победы»: на каждого погибшего в ВОВ будет высажено по дереву — всего 27 млн по России. Планируется сажать деревья с участием ветеранов войны и семей погибших, а также объединить неравнодушных граждан, предложив посадить именные деревья, воплотив в жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты».