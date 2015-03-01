70 дней до 70 лет Победы: как готовится Тюмень

Символом праздника в нашем городе станет эмблема с изображением ордена Победы и официальным логотипом. Центральным элементом графической части логотипа является силуэт голубя. К 9 Мая город украсят флаги и флажки, тематические панно, появится тематическое оформление на автобусах, остановках, такси, в витринах.
В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне ДНК «Строитель» проводит фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Народный хит Победы». Поучаствовать в нем может любой тюменец, исполнив патриотическое произведение.
В память о погибших во время Великой Отечественной войны и переживших ее будет создана музейная экспозиция «Война — Тюмень — Победа». Музей примет от жителей нашего города предметы из семейных архивов, связанные с войной (документы, фотографии, письма, личные вещи, награды).
Идеи празднования Дня Победы предлагали и рядовые тюменцы. Одной из них был запуск в разных знаковых местах города воздушных шаров с журавликами, на крыле которых написаны имена участников войны. Также предлагали установить лавочки, посвященные 70-летию Победы, назвать одну из тюменских улиц «Парад Победы» и посадить там аллею, создать организацию на базе мотоклуба.
В музее изобразительных искусств работает художественная выставка «А завтра была война…" на которой представлены работы известных советских художников М. Шемякина, А. Дейнеки, Кукрыниксов, Г. Ряжского, О. Яновской и др., а также картины тюменских художников-фронтовиков.
Тюменская область присоединяется к специальному проекту «Лес Победы»: на каждого погибшего в ВОВ будет высажено по дереву — всего 27 млн по России. Планируется сажать деревья с участием ветеранов войны и семей погибших, а также объединить неравнодушных граждан, предложив посадить именные деревья, воплотив в жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты».
Тюменская областная научная библиотека приглашает горожан принять участие в акции «На парад с портретом деда» и пронести фотопортреты фронтовиков из семейных архивов на параде 9 Мая. Вам бесплатно напечатают портрет в библиотеке, нужно лишь написать заявление в отделе регистрации библиотеки и принести фото участника ВОВ.
В Тюменском драмтеатре поставят спектакль в честь знаменательной даты. Это будет «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Режиссер — Владимир Рыбчевский. Премьера спектакля состоится 8 мая.