Нагой мужчина погиб под колесами авто

Обстоятельства случившегося и личность погибшего человека устанавливаются, на вид ему 30–35 лет, волосы русые. Стаж 48-летнего водителя за рулем — 30 лет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В Тюмени на улице Коммунистической утром столкнулись Volvo и Ssang Yong . Водитель Volvo бросил автомобиль и убежал с места аварии, он разыскивается. Мужчина лишен права управления транспортом. Травмирована 46-летняя водитель Ssang Yong она получила перелом коленного сустава.
Renault и Nissan столкнулись на улице Республики, 156 в пятом часу дня из-за нарушения очередности проезда. Столкновение спровоцировало небольшой затор на центральной улице Тюмени, но ненадолго. 28-летний водитель и 47-летний пассажир Renault получил травму головы.
Два человека погибли на 402-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в столкновении Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Niva. Предварительно, 33-летний водитель «Джипа» не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу. Водитель «Нивы» пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось. Удар произошел практически на обочине встречной полосы. 33-летний водитель «Нивы», житель Тобольска, а также 57-летний пассажир «Нивы», житель Сургута, погибли. 33-летний водитель Grand Cherokee получил сотрясение мозга и перелом стопы. Водитель автомобиля Grand Cherokee неоднократно превышал скорость движения, нарушал сигналы светофора. Предположительно, он уснул за рулем.
Всего 27 февраля на дорогах области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, погибли три человека, 7 человек ранены.