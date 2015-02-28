Нагой мужчина погиб под колесами авто

Два человека погибли на 402-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в столкновении Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Niva. Предварительно, 33-летний водитель «Джипа» не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу. Водитель «Нивы» пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось. Удар произошел практически на обочине встречной полосы. 33-летний водитель «Нивы», житель Тобольска, а также 57-летний пассажир «Нивы», житель Сургута, погибли. 33-летний водитель Grand Cherokee получил сотрясение мозга и перелом стопы. Водитель автомобиля Grand Cherokee неоднократно превышал скорость движения, нарушал сигналы светофора. Предположительно, он уснул за рулем.