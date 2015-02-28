Детей и подростков зовут участвовать в «Птичьих разговорах»

Конкурс проводится с целью творческой самореализации начинающих фотографов города Тюмени, выявления и поддержки одаренной молодежи.
Участвовать приглашают общеобразовательные учреждения города, детские центры, клубы, общественные организации, активисты детских и молодежных некоммерческих организаций.
Заявки на участие принимаются с 28 февраля до 21 марта по адресу: 625023, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6-а, каб. № 211 (Дарье Сергеевне Ермаковой, Галине Петровне Теселевой), в установленной форме. Тематика конкурса: сюжетная фотография, показывающая условия существования птиц в городской среде. Предпочтение отдается художественным снимкам, в которых присутствует идея и смысл.
Фотографии должны быть выполнены в цветном или черно-белом изображении размером не менее 20 30 см. Каждый участник может представить не более двух лично им выполненных фотографий. Работа должна соответствовать тематике конкурса.
Форма заявки на участие в конкурсе:
ФИО участника, школа, класс;
Почтовый адрес, контактный телефон, e-mail;
Наименование работы;
Место съемки;
Фотография;
ФИО руководителя.
Подведение итогов конкурса состоится 1 апреля 2015 года, по итогам запланирована выставка представленных работ во Дворце искусств «Пионер» (г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46), информирует пресс-служба городской администрации.