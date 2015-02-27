В области упростили процедуру получения обезболивающих для онкобольных

Напомним, проблемы с выдачей наркотических обезболивающих онкологическим больным в России в последнее время вызвали широкий резонанс. В феврале 2014 года стало известно о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который страдал от рака и вовремя не получал необходимых обезболивающих. В марте в Москве восемь онкобольных покончили с собой. После этих случаев был принят ряд мер, упрощающих использование наркотических средств в медицинских целях при сохранении необходимых мер контроля. В том числе был разработан специальный закон. Однако с начала февраля 2015 года в Москве произошло уже более 10 случаев самоубийств из-за онкологических заболеваний. По всем фактам самоубийств онкобольных идут проверки.