В области упростили процедуру получения обезболивающих для онкобольных

Напомним, проблемы с выдачей наркотических обезболивающих онкологическим больным в России в последнее время вызвали широкий резонанс. В феврале 2014 года стало известно о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который страдал от рака и вовремя не получал необходимых обезболивающих. В марте в Москве восемь онкобольных покончили с собой. После этих случаев был принят ряд мер, упрощающих использование наркотических средств в медицинских целях при сохранении необходимых мер контроля. В том числе был разработан специальный закон. Однако с начала февраля 2015 года в Москве произошло уже более 10 случаев самоубийств из-за онкологических заболеваний. По всем фактам самоубийств онкобольных идут проверки.
По словам Инны Куликовой в Тюменской области таких случаев не было. «Мы стараемся ситуацию в такие рамки не загонять. После того как такие случаи произошли в Москве, мы перевернули всю нормативную базу и все, что возможно в рамках действующего законодательства, все свои приказы упростили для того, чтобы таких проблем не было. У нас в департаменте здравоохранения информации по таким проблемам нет, мы стараемся людей обеспечивать необходимыми препаратами», — сказала она.
Директор департамента также отметила, что вопрос получения обезболивающих препаратов касается не только Министерства или департамента здравоохранения, но и управления Госнаркоконтроля. «Зачастую по обороту наркотических препаратов к аптечным организациям предъявляются очень сложные требования по хранению, перевозке, необходимы сейфы, сигнализация и т.д. Это, конечно, обосновано, — прокомментировала она. — Мы должны действовать исходя и интересов пациента. Тюменская область упростила всю процедуру настолько, насколько возможно».
Отметим, Минздрав РФ разработал программу по борьбе с острыми хроническими болезнями, которая включает меры по правильному обезболиванию, об этом сообщает РИА Новости. «Она касается не только наркотического звена, она касается вообще правильного ведения больных с болью», — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она уточнила, что программа уже разработана и будет представлена через месяц.
Фото: dev.vashgorod.ru