Тюмень в апреле примет две международных гонки по биатлону

Помимо ставшего уже традиционным губернаторского Кубка Тюмень также 5 апреля примет известную «Гонку чемпионов», ранее проводившуюся в Москве. Соревнования состоятся на стадионе «Геолог». Участие в них согласно условиям будут принимать по десять лучших биатлонистов и биатлонисток мира. В программе — масс-старты, а также смешанная эстафета.
В прошлом году «Приз губернатора Тюменской области» помимо ведущих российских биатлонистов посетило несколько известных иностранных спортсменов. В частности, в гонке участвовали представители Франции братья Симон и Мартен Фуркады, Жан-Гийом Беатрикс, шведский биатлонист Карл-Юхан Бергман и финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен.
Тем не менее, кто из именитых спортсменов в этом году посетит Тюмень, пока не известно. Информация со списками участников, а также о ценах на билеты и местах продаж появится позднее, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Тюменской области.