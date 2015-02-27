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Тюмень в апреле примет две международных гонки по биатлону

27 февраля 2015, 15:47
Международные соревнования по биатлону «Приз губернатора Тюменской области» в этом году состоятся 4 апреля в ОЦВЗ «Жемчужина Сибири». Традиционно в программе запланирован мегамасс-старт с участием иностранных и российских биатлонистов.

Помимо ставшего уже традиционным губернаторского Кубка Тюмень также 5 апреля примет известную «Гонку чемпионов», ранее проводившуюся в Москве. Соревнования состоятся на стадионе «Геолог». Участие в них согласно условиям будут принимать по десять лучших биатлонистов и биатлонисток мира. В программе — масс-старты, а также смешанная эстафета.

В прошлом году «Приз губернатора Тюменской области» помимо ведущих российских биатлонистов посетило несколько известных иностранных спортсменов. В частности, в гонке участвовали представители Франции братья Симон и Мартен Фуркады, Жан-Гийом Беатрикс, шведский биатлонист Карл-Юхан Бергман и финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен.

Тем не менее, кто из именитых спортсменов в этом году посетит Тюмень, пока не известно. Информация со списками участников, а также о ценах на билеты и местах продаж появится позднее, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Тюменской области.

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