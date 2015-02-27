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Сходил на свидание — остался без двух планшетов

27 февраля 2015, 16:46
Тюменская студентка познакомилась с молодым человеком в интернете, предложила встретиться, а когда на свидании кавалер выпил, забрала у него два планшета. В отношении 20-летней воровки возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

Тюменская студентка познакомилась с молодым человеком в интернете, предложила встретиться, а когда на свидании кавалер выпил, забрала у него два планшета. В отношении 20-летней воровки возбуждено уголовное дело.

Накануне в отдел полиции № 5 с заявлением о краже двух планшетов обратился тюменец. Вскоре сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая. У девушки изъяли похищенное имущество.

«Студентка первого курса одного из институтов Тюмени познакомилась с потерпевшим в интернете и назначила ему встречу в кафе. Девушка пришла на свидание не одна, а с другом. В итоге они стали втроем распивать спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что новый знакомый опьянел, девушка забрала два его планшета и скрылась вместе с другом», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции напоминают, что нужно соблюдать меры предосторожности при знакомстве в интернете: например, не следует демонстрировать ценное имущество и деньги, а также приглашать новых знакомых домой и оставлять их одних в квартире.

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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