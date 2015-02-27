Сходил на свидание — остался без двух планшетов

«Студентка первого курса одного из институтов Тюмени познакомилась с потерпевшим в интернете и назначила ему встречу в кафе. Девушка пришла на свидание не одна, а с другом. В итоге они стали втроем распивать спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что новый знакомый опьянел, девушка забрала два его планшета и скрылась вместе с другом», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).