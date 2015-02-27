Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 февраля — 1 марта

Тюменцы получили редкую возможность за несколько дней познакомиться со спектаклями молодежных театров из Литвы, Латвии, Италии, Казани, Омска, Сургута, Кемерово и, конечно, нашего города. Фестиваль «Театральная революция» проходит в Тюмени до 1 марта на нескольких площадках: сцене на 5-ом Тюменского драмтеатра и в его малом зале, дворце «Пионер» и Тюменском театре кукол. В субботу и воскресенье покажут 7 спектаклей.