Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 февраля — 1 марта

Концерт
Фолк-рок-группе «Мельница» исполняется 15 лет, в честь знаменательной даты она выступит в Тюмени в доме культуры «Железнодорожник» 28 февраля.
В 2015 году проходит грандиозный мировой тур мюзикла «Юнона и Авось», посвященный 70-летнему юбилею композитора Алексея Рыбникова. 28 февраля самую известную российскую рок-оперу можно будет увидеть на сцене Тюменской филармонии.
Милым дамам посвятит большой концерт пародист и телеведущий Максим Галкин, который 1 марта выступит на сцене Тюменского драматического театра.
28 Февраля в клубе Rocketa (Мурманская, 35) пройдет Rammstein cover party, начало в 19 часов. Выступит специальный гость Max Lindemann (Екатеринбург).
Спорт
В субботу на открытом льду пруда Южный (ул. Федюнинского — Самарцева) пройдут соревнования любительских хоккейных команд Red Bull Open Ice. Непрофессиональные хоккеисты сыграют в формате «четыре на четыре», дабы выявить сильнейшего и представить Тюмень на всероссийском турнире.
Тюмень принимает «Фитнес-Олимпиаду». 28 февраля на территории легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) пройдут мастер-классы и йога-марафон, а также показательные тренировки в кросс-фите, воркауте, боевых искусствах.
В лесопарке «Затюменский» на лыжной базе СДЮСШОР № 2 1 марта в 9 утра стартует 15-й Тюменский лыжный марафон. Спортсмены побегут свободным стилем с общего старта, мужчины — 50 км, женщины — 30 км. Призеры в абсолютном первенстве получат денежные призы.
Разное
Задумываетесь о подарке своим подругам, коллегам, мамам на 8 Марта? Приходите на большую ярмарку авторских работ «Весна! На чердачке», и вы обязательно найдете то, что их порадует. Ярмарка пройдет 28 февраля и 1 марта в ТРЦ «Панама».
В субботу состоится первая игра «Сезона удачи» Тюменской региональной лиги Международного союза КВН. Начало в 18:30 в концертном зале ДНК «Строитель» (Республики, 179). Зрителей ждет встреча с дебютантами и лучшими командами вузов города.
1 марта с 12:00 до 18:00 на 3 этаже ТРЦ «Фаворит» научат быть стильными. С девушками будут работать визажист, стилист, а также мастер по hand made.
Тюменцы получили редкую возможность за несколько дней познакомиться со спектаклями молодежных театров из Литвы, Латвии, Италии, Казани, Омска, Сургута, Кемерово и, конечно, нашего города. Фестиваль «Театральная революция» проходит в Тюмени до 1 марта на нескольких площадках: сцене на 5-ом Тюменского драмтеатра и в его малом зале, дворце «Пионер» и Тюменском театре кукол. В субботу и воскресенье покажут 7 спектаклей.
Фестиваль шопинга IGOLKAmarket проходит 1 марта с 12 до 19 часов в «Нобель-Парке» (Пермякова, 1, строение 5). Здесь можно будет найти подарки для девушек на 8 Марта, коллекции платьев и аксессуаров от тюменских дизайнеров, получить консультации стилиста и не только.
Опытом создания бизнеса со всеми желающими поделятся Артем Андросов, Максим Назаров, Владислав Джурович, Наташа Гребенюк и Илья Пискулин. Встреча состоится в субботу в 17 часов в арт-пространстве «Квартира 50» (Орджоникидзе, 18). Оплата по тарифу заведения — 2 рубля в минуту.
«День мужского здоровья» пройдет в поликлинике «Медицинского города» (ул. Барнаульская, 32) 28 февраля. Он будет посвящен выявлению онкологической патологии у мужской половины населения. Обследование смогут пройти все желающие с 9 до 14 часов.