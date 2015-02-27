Избившие молодогвардейцев отец и сын находятся под стражей

«В ходе контрольной проверки данной точки алкоголь был закуплен без проблем. Осуществлялась видеосъемка продажи алкоголя, и это заметил хозяин магазина Мехди М. В грубой форме он выразил свое недовольство и попытался отобрать телефон и прекратить съемку. Ему это не удалось. Активисты МГЕР попытались уладить конфликт без рукоприкладства, но владельца и его соучастника это не остановило. После чего его сын, Кенан М., вмешался в перепалку и напал на активистов „Молодой Гвардии“. Отец с сыном начали избивать двух молодогвардейцев. Закрыв двери магазина и отобрав телефон, они удерживали их внутри, угрожая физической расправой. Молодогвардейцы предприняли попытку выйти из магазина, после чего отец с сыном снова набросились на них. Лишь спустя два часа участникам контрольной проверки удалось вырваться из плена», — сообщали ранее в пресс-службе регионального отделения МГЕР.