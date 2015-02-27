Избившие молодогвардейцев отец и сын находятся под стражей

Хозяин магазина «Рассада» и его сын, напавшие на тюменских активистов «Молодой гвардии» во время их антиалкогольного рейда, сейчас находятся под стражей. Они обвиняются по п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц).
Напомним, в ночь на 31 января молодогвардейцы приехали с проверкой в магазин «Рассада» на улице Широтной. Его владельцы приглашались на беседы и не раз были предупреждены о противоправной деятельности, на них налагались штрафы, но незаконная торговля алкоголем после 23.00 не прекратилась.
«В ходе контрольной проверки данной точки алкоголь был закуплен без проблем. Осуществлялась видеосъемка продажи алкоголя, и это заметил хозяин магазина Мехди М. В грубой форме он выразил свое недовольство и попытался отобрать телефон и прекратить съемку. Ему это не удалось. Активисты МГЕР попытались уладить конфликт без рукоприкладства, но владельца и его соучастника это не остановило. После чего его сын, Кенан М., вмешался в перепалку и напал на активистов „Молодой Гвардии“. Отец с сыном начали избивать двух молодогвардейцев. Закрыв двери магазина и отобрав телефон, они удерживали их внутри, угрожая физической расправой. Молодогвардейцы предприняли попытку выйти из магазина, после чего отец с сыном снова набросились на них. Лишь спустя два часа участникам контрольной проверки удалось вырваться из плена», — сообщали ранее в пресс-службе регионального отделения МГЕР.
Поданное молодогвардейцами в полицию заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины и его 22-летнего сына. Версия следствия в целом подтверждает информацию, предоставленную ранее представителями «Молодой гвардии». Следователями собрана достаточная доказательная база, и вскоре уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.