Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 37 тысяч ветеранов

Выплаты в размере 5 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды войны и граждане, не менее полугода находившиеся на военной службе в годы войны. Такую же сумму вручат инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и т.д., награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией и Японией (не вступившим в новый брак).
Соответствующее постановление «О единовременной выплате в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." подписал на заседании президиума правительства 26 февраля губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Выплата в размере 2 тысячи рублей будет назначена ветеранам Великой Отечественной войны. В том числе гражданам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, проработавшим не менее шести месяцев в военный период и всем жителям области, родившимся до 31.12.1931 г. включительно. Кроме того, такой подарок получат и дети погибших участников Великой Отечественной войны.
По данным департамента социального развития региона число получателей выплаты в 2015 году составит свыше 37 тысяч человек, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.