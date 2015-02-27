Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 37 тысяч ветеранов

Выплаты в размере 5 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды войны и граждане, не менее полугода находившиеся на военной службе в годы войны. Такую же сумму вручат инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и т.д., награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией и Японией (не вступившим в новый брак).