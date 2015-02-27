«День мужского здоровья» пройдет в Медицинском городе

Несмотря на успехи медицинской науки, заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличивается с каждым годом. Как известно, онкологические заболевания нередко длительное время протекают бессимптомно. Это является причиной позднего обнаружения болезни. Каждый пятый пациент (20%) обращается за квалифицированной онкологической помощью в запущенной стадии. Данная ситуация особенно актуальна для мужчин. Они неохотно проходят профилактические осмотры и часто не обращаются к врачу, не придавая значения имеющимся у них симптомам заболевания и ощущениям физического неблагополучия.