«День мужского здоровья» пройдет в Медицинском городе

Несмотря на успехи медицинской науки, заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличивается с каждым годом. Как известно, онкологические заболевания нередко длительное время протекают бессимптомно. Это является причиной позднего обнаружения болезни. Каждый пятый пациент (20%) обращается за квалифицированной онкологической помощью в запущенной стадии. Данная ситуация особенно актуальна для мужчин. Они неохотно проходят профилактические осмотры и часто не обращаются к врачу, не придавая значения имеющимся у них симптомам заболевания и ощущениям физического неблагополучия.
В противоположность сказанному, пациенты, кому диагноз онкологического заболевания установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы. Профилактическое обследование населения — один из основных путей раннего диагностирования и, следовательно, эффективного лечения заболевания. Исходя из того, что около 40% больных — представители трудоспособного возраста, продолжая традиции прошлых лет, специалисты «Медицинского города» проводят 28 февраля 2015 года (в субботу) «День мужского здоровья», в рамках которого будет организован прием мужского населения врачами-онкологами.
Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет. Консультации проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись.
Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиника с 9 до 14 часов. Справка и предварительная запись к врачу по телефонам регистратуры: 270–685, 270–671, 270–607. По возникшим вопросам (кроме записи на прием) можно обратиться по телефону: 270–716 (отделение медицинской профилактики).
Фото: lovimom.ru