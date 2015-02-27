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Дефицита лекарств в области пока нет

27 февраля 2015, 08:50
Дефицита лекарств в Тюменской области нет. Об этом заявила на пресс-конференции директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
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Тюмень

«Мы ведем еженедельный мониторинг более 45% аптечных организации в области. Какой-либо дефектуры нет, то есть все препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, представлены в аптеках», — сказала Инна Куликова.

Она также отметила, что на сегодняшний день отечественная промышленность выпускает порядка 67% всех необходимых. То есть это либо наши российские производства, либо локализованные производства иностранных компаний. «Есть препараты, которые пока еще на территории РФ не выпускаются — это препараты для лечения онкозаболеваний, психических, крайне редких (орфанных). Цены на такие лекарства очень высокие. Например, у нас появилась пациентка, курс лечения которой зарубежным препаратом достигает 25 млн в год, — поделилась директор департамента. — Эти препараты только импортного производства, но надо сказать, что на них рост цен к счастью мы пока не фиксируем. Поэтому и препараты эти нам поставщики исправно поставляют. Здесь особых проблем на сегодняшний день не отмечается».

Отметим, для вопросов, связанных с ценообразованием лекарств, и более подробной информацией обращайтесь по телефону горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области: 8 (3452) 59-83-38. Горячая линия работает по будням с 9 до 15 часов.

Фото: goosha.ru

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