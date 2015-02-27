Дефицита лекарств в области пока нет

Она также отметила, что на сегодняшний день отечественная промышленность выпускает порядка 67% всех необходимых. То есть это либо наши российские производства, либо локализованные производства иностранных компаний. «Есть препараты, которые пока еще на территории РФ не выпускаются — это препараты для лечения онкозаболеваний, психических, крайне редких (орфанных). Цены на такие лекарства очень высокие. Например, у нас появилась пациентка, курс лечения которой зарубежным препаратом достигает 25 млн в год, — поделилась директор департамента. — Эти препараты только импортного производства, но надо сказать, что на них рост цен к счастью мы пока не фиксируем. Поэтому и препараты эти нам поставщики исправно поставляют. Здесь особых проблем на сегодняшний день не отмечается».