27 февраля стал днем «вежливых людей»

«Установить День Сил специальных операций и отмечать его 27 февраля», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов почти два года назад сообщил, что Минобороны приступило к созданию Сил специальных операций.
«Изучив практику формирования, подготовки и применения сил специальных операций ведущих государств мира, руководство Минобороны также приступило к их созданию», — сказал он, выступая перед военными атташе иностранных государств в Москве.
По словам Герасимова, опыт войн и военных конфликтов XXI века показывает возрастающую роль сил специальных операций.