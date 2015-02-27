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27 февраля стал днем «вежливых людей»

27 февраля 2015, 13:46
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня Сил специальных операций, который будет отмечаться 27 февраля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Установить День Сил специальных операций и отмечать его 27 февраля», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов почти два года назад сообщил, что Минобороны приступило к созданию Сил специальных операций.

«Изучив практику формирования, подготовки и применения сил специальных операций ведущих государств мира, руководство Минобороны также приступило к их созданию», — сказал он, выступая перед военными атташе иностранных государств в Москве.

По словам Герасимова, опыт войн и военных конфликтов XXI века показывает возрастающую роль сил специальных операций.

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