Тюменцы увидят музыкальных «Звезд XXI века»

Юрий Фаворин в возрасте шести лет уже не только знал некоторые симфонии Бетховена и Чайковского, но и мог отличить разные исполнения. С пяти лет обучался игре на фортепиано, блок-флейте, затем — кларнете, стал заниматься композицией. В Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных он учился сразу по трем специальностям: по классу фортепиано, кларнета и композиции. Затем с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.