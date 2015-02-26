Тюменцы увидят музыкальных «Звезд XXI века»

Концерт в рамках проекта «Звезды XXI века», в котором примут участие Юрий Фаворин (фортепиано) и Александр Рамм (виолончель), состоится в Тюменской филармонии 2 марта в 19:00. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.
Участники проекта — молодые артисты, которые упорным трудом и умением развивать свой талант завоевали право называться звездами XXI века. Тюменская филармония создала одноименный проекту абонемент «Звезды XXI века», в рамках которого жители нашего города второй год знакомятся с новыми именами талантливых музыкантов.
Концертная жизнь молодого музыканта Александра Рамма началась с 9 лет. Как солист и в сопровождении оркестра он выступал в залах Московской консерватории. Виолончелист неоднократно участвовал в международном фестивале Primavera Classica в Москве, на котором несколько раз был удостоен приза зрительских симпатий. Также он принимал участие в фестивалях-мастер-классах Courchevel Academy и Holland Music Sessions (2010). Александр Рамм — победитель четвертого Московского конкурса юных виолончелистов (2003), Кембриджского международного конкурса (Бостон, Массачуссетс, США; 2005), Beijing international music competition (Китай, Пекин; 2010) и Всероссийского музыкального конкурса (2010), обладатель гран-при Московского фестиваля романтической музыки (2006).
Юрий Фаворин в возрасте шести лет уже не только знал некоторые симфонии Бетховена и Чайковского, но и мог отличить разные исполнения. С пяти лет обучался игре на фортепиано, блок-флейте, затем — кларнете, стал заниматься композицией. В Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных он учился сразу по трем специальностям: по классу фортепиано, кларнета и композиции. Затем с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.
В настоящее время аспирант Московской государственной консерватории Юрий Фаворин выступает с концертами во многих странах мира, в том числе в Германии, Австрии, Норвегии, Венгрии, Франции, Италии, Швеции, Бельгии — везде с неизменным успехом. Юрий является обладателем Первой премии Фонда им. Дьёрдя Циффры (Австрия, 2003) и Диплома Министра культуры РФ, а также лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов.
В программе концерта:
— М. Клементи Соната фа минор соч. 13
— М. Равель Отражения
— П. Чайковский Пеццо-каприччиозо для виолончели и фортепиано
— Л. Бетховен Соната до мажор для виолончели и фортепиано
— Ф. Мендельсон Соната No 2 ре мажор для виолончели и фортепиано
Стоимость билетов: 300–600 руб. Служба информации и бронирования: 68-77-77.