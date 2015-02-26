Тюменец украл с работы почти полтонны металла

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, у подозреваемого изъят металл весом 467 килограммов на сумму около 38 тысяч рублей. 28-летний сварщик признался, что обокрал родное предприятие, чтобы сдать балки в металлолом и получить за них деньги.