Тюменец украл с работы почти полтонны металла

В Тюмени мужчина украл с предприятия, на котором работает, около 500 килограммов металла. Незадачливого воришку задержали сотрудники полиции.
Вчера ночью сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, перевозящий металлические балки. Водитель рассказал, что работает на одном из тюменских заводов и перевозит имущество. Однако руководство предприятия не подтвердило законность перевозки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, у подозреваемого изъят металл весом 467 килограммов на сумму около 38 тысяч рублей. 28-летний сварщик признался, что обокрал родное предприятие, чтобы сдать балки в металлолом и получить за них деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).