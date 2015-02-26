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Тюменец украл с работы почти полтонны металла

26 февраля 2015, 17:58
В Тюмени мужчина украл с предприятия, на котором работает, около 500 килограммов металла. Незадачливого воришку задержали сотрудники полиции.
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Тюмень

В Тюмени мужчина украл с предприятия, на котором работает, около 500 килограммов металла. Незадачливого воришку задержали сотрудники полиции.

Вчера ночью сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, перевозящий металлические балки. Водитель рассказал, что работает на одном из тюменских заводов и перевозит имущество. Однако руководство предприятия не подтвердило законность перевозки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, у подозреваемого изъят металл весом 467 килограммов на сумму около 38 тысяч рублей. 28-летний сварщик признался, что обокрал родное предприятие, чтобы сдать балки в металлолом и получить за них деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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