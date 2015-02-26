Центробанк выпустит монеты с Софийским собором Тобольска

Банк России введет в оборот памятную монету с изображением Софийского собора Тобольского кремля. Монета номиналом 3 рубля будет выпущена 2 марта в серии «Памятники архитектуры России», сообщается на сайте Центробанка.