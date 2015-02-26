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Центробанк выпустит монеты с Софийским собором Тобольска

26 февраля 2015, 16:25
Банк России введет в оборот памятную монету с изображением Софийского собора Тобольского кремля. Монета номиналом 3 рубля будет выпущена 2 марта в серии «Памятники архитектуры России», сообщается на сайте Центробанка.

Монеты будут изготовлены из серебра 925 пробы с массой чистого драгоценного металла 31,1 грамма и диаметром 39 мм. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж изделия составит 3 тысячи экземпляров.

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