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Школьники со всей страны съедутся в Тюмень на зимнюю Спартакиаду

26 февраля 2015, 15:43
Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 3–7 марта примет финал VII зимней Спартакиады школьников по лыжным гонкам. На соревнования в Тюмень съедутся более 210 спортсменов из 39 регионов России.

География участников весьма широка: в «Жемчужине Сибири» будут соревноваться учащиеся как из регионов Уральского федерального округа, так и из центральной части России, включая Санкт-Петербург и Москву, и с Дальнего Востока.

Тюменскую область на этом турнире будут представлять воспитанники Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой: Анастасия Запорожская, Наталья Болотова, Татьяна Поликаренко, Елена Онегина. Екатерина Зайцева, Игорь Фофанов, Владимир Занин, Артём Иканов, Артём Щербаков, Максим Буренков.

В программе соревнований предусмотрены гонки классическим стилем, масстарт и спринт свободным стилем. Завершатся гонки 7 марта эстафетой среди юношей и девушек, сообщают в Областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Спартакиада учащихся России — одно из наиболее масштабных детско- юношеских движений страны. Соревнования проходят один раз в два года и разделяются на зимнюю и летнюю Спартакиаду.

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