Школьники со всей страны съедутся в Тюмень на зимнюю Спартакиаду

География участников весьма широка: в «Жемчужине Сибири» будут соревноваться учащиеся как из регионов Уральского федерального округа, так и из центральной части России, включая Санкт-Петербург и Москву, и с Дальнего Востока.
Тюменскую область на этом турнире будут представлять воспитанники Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой: Анастасия Запорожская, Наталья Болотова, Татьяна Поликаренко, Елена Онегина. Екатерина Зайцева, Игорь Фофанов, Владимир Занин, Артём Иканов, Артём Щербаков, Максим Буренков.
В программе соревнований предусмотрены гонки классическим стилем, масстарт и спринт свободным стилем. Завершатся гонки 7 марта эстафетой среди юношей и девушек, сообщают в Областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
Спартакиада учащихся России — одно из наиболее масштабных детско- юношеских движений страны. Соревнования проходят один раз в два года и разделяются на зимнюю и летнюю Спартакиаду.