Приходите слушать классическую музыку… на почту

Организаторы считают, что исполнение академической музыки в повседневной городской среде — это необычное средство, позволяющее жителям и гостям Тюмени иначе взглянуть на этот город, понять, что многослойное и многообразное пространство, формировавшееся веками, не сводится к пробкам, микрорайонам и торговым центрам.