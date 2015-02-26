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Приходите слушать классическую музыку… на почту

26 февраля 2015, 13:03
Второй концерт академической музыки в нестандартном месте в Тюмени пройдет в центральном почтовом отделении (ул. Республики, 56), более известном как «главпочтамт», 2 марта в 19 часов.
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Тюмень

Второй концерт академической музыки в нестандартном месте в Тюмени пройдет в центральном почтовом отделении (ул. Республики, 56), более известном как «главпочтамт», 2 марта в 19 часов.

Мероприятие цикла «Академическая музыка в неакадемических местах» организовано «Тюменской лабораторией настоящего» совместно с «Тюменским интеллектуальным клубом» при участии Тюменского филиала Почты России. Поддержку проекту оказывает «Благотворительный фонд развития города Тюмени».

В концерте примут участие тюменские музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Вецак (скрипка), Мария Блажевич (фортепиано), Жанна Стригун (вокал), сообщают организаторы.

Музыканты исполнят шедевры классической музыки в холле красивого старого здания и таким образом примут непосредственное участие в воплощении этого культурного проекта.

Организаторы считают, что исполнение академической музыки в повседневной городской среде — это необычное средство, позволяющее жителям и гостям Тюмени иначе взглянуть на этот город, понять, что многослойное и многообразное пространство, формировавшееся веками, не сводится к пробкам, микрорайонам и торговым центрам.

Нынешний концерт призван оттенить дух тюменской архитектуры, нетиповых монументальных зданий, которые определяют облик городского ядра — по улице Республики от центральной площади до Троицкого монастыря.

В программе концерта — вокальные и инструментальные сочинения двух великих композиторов И. С. Баха и П. И. Чайковского. В составе участников возможны изменения.

Вход свободный.

Напомним, первый концерт в рамках проекта «Академическая музыка в неакадемических местах» состоялся на железнодорожном вокзале 31 января 2015 года.

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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