Приходите слушать классическую музыку… на почту

Второй концерт академической музыки в нестандартном месте в Тюмени пройдет в центральном почтовом отделении (ул. Республики, 56), более известном как «главпочтамт», 2 марта в 19 часов.
Мероприятие цикла «Академическая музыка в неакадемических местах» организовано «Тюменской лабораторией настоящего» совместно с «Тюменским интеллектуальным клубом» при участии Тюменского филиала Почты России. Поддержку проекту оказывает «Благотворительный фонд развития города Тюмени».
В концерте примут участие тюменские музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Вецак (скрипка), Мария Блажевич (фортепиано), Жанна Стригун (вокал), сообщают организаторы.
Музыканты исполнят шедевры классической музыки в холле красивого старого здания и таким образом примут непосредственное участие в воплощении этого культурного проекта.
Организаторы считают, что исполнение академической музыки в повседневной городской среде — это необычное средство, позволяющее жителям и гостям Тюмени иначе взглянуть на этот город, понять, что многослойное и многообразное пространство, формировавшееся веками, не сводится к пробкам, микрорайонам и торговым центрам.
Нынешний концерт призван оттенить дух тюменской архитектуры, нетиповых монументальных зданий, которые определяют облик городского ядра — по улице Республики от центральной площади до Троицкого монастыря.
В программе концерта — вокальные и инструментальные сочинения двух великих композиторов И. С. Баха и П. И. Чайковского. В составе участников возможны изменения.
Вход свободный.
Напомним, первый концерт в рамках проекта «Академическая музыка в неакадемических местах» состоялся на железнодорожном вокзале 31 января 2015 года.