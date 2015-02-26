«Мельница» споет о красоте, любви и жизни

«Мельница» — группа живая, играющая в полной акустике: скрипка, флейта, виолончель, две акустические гитары, разнообразная перкуссия и, конечно, вокал. Вместе с тем, подобный состав вовсе не делает группу академичной, камерной. Рок-н-ролльный драйв присущ ей ничуть не менее, чем многим по-настоящему роковым составам.
В музыкальном стиле «Мельницы» есть и отголоски классики (сказывается музыкальное образование), и фолка (русского, кельтского, скандинавского и даже испанского), и менестрельских баллад, и мрачноватость готики, и энергетика и рифы рока, а в некоторые песни так и просится гитара потяжелее.
При всем этом, «Мельница» напрочь лишена какой-то излишней концептуальности, сложности в восприятии, расчета на изрядно подготовленного слушателя, что почему-то свойственно почти всем коллективам, работающим в сложносмешанных стилях.
О чем же можно петь под такую музыку? Основная тема — конечно лирика о любви, о ненависти, о красоте, о жизни и смерти, но в таком «сказочно-волшебном» варианте. Разброс большой — от мистики до чего-то милого и близкого вроде Братьев Гримм. Кто-то и правда назовет это сказками, кто-то скажет «фэнтези», а кто-то расслышит, что это все на самом деле о нашей вполне реальной, земной жизни. Именно такое вавилонское смешение публики можно видеть на концертах «Мельницы».
Основа творчества «Мельницы» — это стихи и музыка Натальи Николаевой, известной также под псевдонимом «Хелависа» («Hellawes»). Наталья закончила филологический факультет МГУ, владеет чуть ли не половиной западноевропейских языков, включая древние и уже мертвые языки. Подобное образование не могло не сказаться на направлении творчества: ведь большинство таких языков, как древнеисландский, готский или древнеирландский, известны нам только по сохранившимся в рукописях легендам, сказаниям, мифам. С другой стороны, песни и стихи Натальи — не реконструкция, они вполне современны. Кроме того «Мельница» исполняет и песни на стихи Гумилева, Цветаевой, Йейтса, Бёрнса.
Остальные музыканты, присоединившиеся к Наталье, в основном — выпускники Гнесинской академии и Консерватории. Отсюда и подобный состав инструментов, и вообще упор на акустическую музыку. Хотя не только отсюда… Что может быть настоящим музыкальным сопровождением к сказке, легенде? Вряд ли первое, что приходит в голову — это синтезатор или электрогитара. Скорее уж — гусли, флейта, лютня, то есть акустические инструменты, существующие с древних времен.
Погрузиться в сказочную атмосферу, проникнуться исполнением Хелависы можно будет в ДК «Железнодорожник» 28 февраля, в эту субботу. Приобрести билеты можно на сайте Kassy.ru, телефон 566–000.