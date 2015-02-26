«Мельница» споет о красоте, любви и жизни

О чем же можно петь под такую музыку? Основная тема — конечно лирика о любви, о ненависти, о красоте, о жизни и смерти, но в таком «сказочно-волшебном» варианте. Разброс большой — от мистики до чего-то милого и близкого вроде Братьев Гримм. Кто-то и правда назовет это сказками, кто-то скажет «фэнтези», а кто-то расслышит, что это все на самом деле о нашей вполне реальной, земной жизни. Именно такое вавилонское смешение публики можно видеть на концертах «Мельницы».