Выиграй билеты на концерт группы «Чиж и Ко»

Смешав в равных пропорциях американскую музыку 60-х, дворовую лирику и среднерусскую тоску вперемежку с блюзом, мультиинструменталист Чиграков открыл кратчайший путь к сердцам меломанов середины 90-х, пишет openmusic.ru. Его простые, но цепкие блюзы и баллады вернули в отечественную музыку лиричность и мелодизм советских ВИА, а шумные боевики вроде «Вечной молодости» и «Такие дела, брат» поселили надежду на то, что будущее у русского рока все-таки есть. И хотя последний студийный альбом «Чижа и Ко» вышел почти десять лет назад, песни группы по-прежнему на слуху, о чем свидетельствуют до отказа заполненные залы.