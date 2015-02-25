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Выиграй билеты на концерт группы «Чиж и Ко»

25 февраля 2015, 12:12
Одновременно лиричная и драйвовая группа «Чиж и Ко» выступит 26 февраля в баварском ресторане Maximilians. У пользователей NashGorod.ru есть возможность выиграть несколько билетов на выступление любимой группы.
Сюжет
Тюмень

Одновременно лиричная и драйвовая группа «Чиж и Ко» выступит 26 февраля в баварском ресторане Maximilians. У пользователей NashGorod.ru есть возможность выиграть несколько билетов на выступление любимой группы.

«Чиж» остается в сердцах наших соотечественников такими хитами как «О любви», «Фантом», «Вечная молодость», «Руссо матросо», блюзом «Перекресток» и другими — перечислять любимые композиции этой группы можно очень долго.

Смешав в равных пропорциях американскую музыку 60-х, дворовую лирику и среднерусскую тоску вперемежку с блюзом, мультиинструменталист Чиграков открыл кратчайший путь к сердцам меломанов середины 90-х, пишет openmusic.ru. Его простые, но цепкие блюзы и баллады вернули в отечественную музыку лиричность и мелодизм советских ВИА, а шумные боевики вроде «Вечной молодости» и «Такие дела, брат» поселили надежду на то, что будущее у русского рока все-таки есть. И хотя последний студийный альбом «Чижа и Ко» вышел почти десять лет назад, песни группы по-прежнему на слуху, о чем свидетельствуют до отказа заполненные залы.

Конкурс

Чтобы выиграть один билет в Maximilians, определите, что за песни «Чиж и Ко» мы загадали:

1. Песня о гражданском браке и нежелании уезжать жить за рубеж

2. Песня о послевкусии расставания после ночи любви

3. Песня о желании употребить и наслаждаться жизнью

4. Песня о группе, которая была первопроходцем в небольшом городе

Ждем ваших ответов на почту [email protected] с заголовком «Чиж». Билеты достанутся авторам первых верных ответов. В письме не забудьте представиться, написать номер телефона и ник на сайте.

Начало выступления в 20 часов.

«Максимилианс»: 50 лет Октября, 8б, деловой дом «Петр Столыпин». Телефон: 53-52-53.

http://pics.nashgorod.ru/imgfiles/afisha_img/2015/02/03/6979b0643a9893cd7e5ba27d4519de98.jpg

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