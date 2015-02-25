Во время ДТП «Ладу» отбросило на патрульный автомобиль

Автомобиль ДПС «Лада Приора» стоял на островке безопасности, уточняет Госавтоинспекция Тюменской области. 28-летняя пассажирка малолитражки получила перелом костей таза.
Также вчера на третьем километре объездной дороги Заводоуковска столкнулись Ford Focus и ВАЗ-21102. Предварительно, 44-летняя водитель иномарки выехала на встречную полосу, не сумев выбрать безопасную скорость. Женщина села за руль, будучи лишенной права управления транспортом за нетрезвую езду, она не пострадала. 29-летний водитель ВАЗ получил тяжелые повреждения: перелом костей таза, травму живота и ушиб грудной клетки.
Еще два автомобиля столкнулись в Тюмени на объездной дороге в районе улицы Институтской. 23-летний водитель Chevrolet Niva со стажем за рулем три года не смог выбрать безопасную дистанцию на скользкой дороге и столкнулся с автомобилем Mazda . 29-летняя водитель Mazda получила травму головы и сотрясение головного мозга.
Десятилетний школьник был сбит на пешеходном переходе в селе Абатское грузовым автомобилем ГАЗ. 38-летний водитель был пьян, ребенок получил черепно-мозговую травму и травму живота, он госпитализирован.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали пять человек.