Во время ДТП «Ладу» отбросило на патрульный автомобиль

Еще два автомобиля столкнулись в Тюмени на объездной дороге в районе улицы Институтской. 23-летний водитель Chevrolet Niva со стажем за рулем три года не смог выбрать безопасную дистанцию на скользкой дороге и столкнулся с автомобилем Mazda . 29-летняя водитель Mazda получила травму головы и сотрясение головного мозга.