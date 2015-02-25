Тюменцы могут заказать продукты на дом по сниженной цене

«Таким образом мы выполняем две социально-значимые функции: антикризисную и помогаем инвалидам, пожилым людям, одиноким мамам, — сказал представитель Общественного совета Михаил Мельцер. — Мы планируем охватить все слои населения и работаем над расширением ассортимента продуктов. Это будут не только овощи, но и крупы, макароны, сахар, мясо, чай — весь спектр товаров первой необходимости. Но вот насчет молока, не могу точно сказать».