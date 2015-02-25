Тюменцы могут заказать продукты на дом по сниженной цене

Инициатором идеи адресной доставки продуктов первой необходимости по сниженным ценам напрямую от производителя к потребителям выступил Общественный совет Тюмени. Волонтерские бригады уже сейчас доставляют овощи по ценам ниже среднерыночных жителям Центрального района Тюмени.
«Таким образом мы выполняем две социально-значимые функции: антикризисную и помогаем инвалидам, пожилым людям, одиноким мамам, — сказал представитель Общественного совета Михаил Мельцер. — Мы планируем охватить все слои населения и работаем над расширением ассортимента продуктов. Это будут не только овощи, но и крупы, макароны, сахар, мясо, чай — весь спектр товаров первой необходимости. Но вот насчет молока, не могу точно сказать».
Расширить территорию доставки также в планах, но для этого пока не хватает волонтеров. Стоит отметить, что такой способ не только поможет людям сэкономить, но и позволит товаропроизводителям получить прямой доступ до покупателя без посредников.
Для приема заказов и привлечения волонтерской помощи работает горячая линия Общественного совета по телефону: 61-72-53.
Фото: baby-best.ru