Тюменские легкоатлеты выступят на Чемпионате Европы в Праге

Тюменские бегуны стали единственными представителями Центра спортивной подготовки Тюменской области, которые были включены в сборную на европейском чемпионате. Предварительный состав был опубликован во вторник на официальном сайте Федерации легкой атлетики России. Им предстоит принять участие в эстафете 4×400 м. Тем не менее в этой дисциплине заявлены еще несколько легкоатлетов, включая также Кибакина и Кенига.