Тюменские легкоатлеты выступят на Чемпионате Европы в Праге

Победителем в финальном забеге стал Егор Кибакин, представляющий Москву и Волгоградскую область. Его результат составил 46.74 секунды, сообщает пресс-служба ЦСП72. Второе место досталось Алексею Кенигу (Пермский край) с результатом 46.75 секунды. Павел Савин, который на этих соревнованиях выступал одновременно за Тюменскую и Оренбургскую области, показал 47.07 секунды.
Тюменские бегуны стали единственными представителями Центра спортивной подготовки Тюменской области, которые были включены в сборную на европейском чемпионате. Предварительный состав был опубликован во вторник на официальном сайте Федерации легкой атлетики России. Им предстоит принять участие в эстафете 4×400 м. Тем не менее в этой дисциплине заявлены еще несколько легкоатлетов, включая также Кибакина и Кенига.