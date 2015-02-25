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Тюменские легкоатлеты выступят на Чемпионате Европы в Праге

25 февраля 2015, 12:33
Двое тюменских бегунов Павел Савин и Никита Веснин включены в состав сборной России на предстоящем в Праге зимнем Чемпионате Европы. Накануне, 24 февраля, в Москве завершился Чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Павел Савин стал бронзовым призером на дистанции 400 метров, Никита Веснин финишировал четвертым.

Победителем в финальном забеге стал Егор Кибакин, представляющий Москву и Волгоградскую область. Его результат составил 46.74 секунды, сообщает пресс-служба ЦСП72. Второе место досталось Алексею Кенигу (Пермский край) с результатом 46.75 секунды. Павел Савин, который на этих соревнованиях выступал одновременно за Тюменскую и Оренбургскую области, показал 47.07 секунды.

Тюменские бегуны стали единственными представителями Центра спортивной подготовки Тюменской области, которые были включены в сборную на европейском чемпионате. Предварительный состав был опубликован во вторник на официальном сайте Федерации легкой атлетики России. Им предстоит принять участие в эстафете 4×400 м. Тем не менее в этой дисциплине заявлены еще несколько легкоатлетов, включая также Кибакина и Кенига.

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