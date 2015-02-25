Максим Галкин споет, покажет пародии и смешные номера

Максим Галкин — это не просто любимый артист, а бренд, гарантия мастерства. Когда Максим выходит на сцену, в зале мгновенно создается ощущение праздника, атмосфера радости и хорошего настроения! Каждая миниатюра, каждая реприза отточена до филигранного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и восхищаются мастерством артиста.