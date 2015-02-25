nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Максим Галкин споет, покажет пародии и смешные номера

25 февраля 2015, 09:40
Милым дамам посвятит большой концерт пародист и телеведущий Максим Галкин, который 1 марта выступит на сцене Тюменского драматического театра.
Сюжет
Тюмень

Максим Галкин — это не просто любимый артист, а бренд, гарантия мастерства. Когда Максим выходит на сцену, в зале мгновенно создается ощущение праздника, атмосфера радости и хорошего настроения! Каждая миниатюра, каждая реприза отточена до филигранного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и восхищаются мастерством артиста.

Максим Галкин элегантно управляет настроением публики, не отпускает ее ни на минуту, отдает зрителям 100% своего таланта и энергии. Артист порадует зрителей премьерами неожиданных пародий и юмористических номеров и песен. Новая программа будет настоящим сюрпризом!

Приходите и разделите его заразительный смех, хорошее настроение, остроумные шутки и невероятный вокальный талант.

Вы проведете незабываемый вечер, получите массу удовольствия и зарядитесь позитивной энергией на долгое время!

Билеты на концерт Максима Галкина могут стать прекрасным подарком к первому весеннему празднику — Международному женскому дню!

Стоимость билетов — от 900 до 4000 руб.

Заказ билетов по телефонам: 48-48-92; 73-73-61.

#Новости#Концерты#Юмор#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25