Максим Галкин споет, покажет пародии и смешные номера

Максим Галкин — это не просто любимый артист, а бренд, гарантия мастерства. Когда Максим выходит на сцену, в зале мгновенно создается ощущение праздника, атмосфера радости и хорошего настроения! Каждая миниатюра, каждая реприза отточена до филигранного блеска. На его концертах зрители неудержимо смеются и восхищаются мастерством артиста.
Максим Галкин элегантно управляет настроением публики, не отпускает ее ни на минуту, отдает зрителям 100% своего таланта и энергии. Артист порадует зрителей премьерами неожиданных пародий и юмористических номеров и песен. Новая программа будет настоящим сюрпризом!
Приходите и разделите его заразительный смех, хорошее настроение, остроумные шутки и невероятный вокальный талант.
Вы проведете незабываемый вечер, получите массу удовольствия и зарядитесь позитивной энергией на долгое время!
Билеты на концерт Максима Галкина могут стать прекрасным подарком к первому весеннему празднику — Международному женскому дню!
Стоимость билетов — от 900 до 4000 руб.
Заказ билетов по телефонам: 48-48-92; 73-73-61.