Иностранных студентов могут начать переводить в вузы и ссузы России

Современное законодательство страны не предусматривает возможность перевода российских граждан, соотечественников, иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в иностранных образовательных организациях, в российские ссузы и вузы. «Но в условиях кризиса и резкого скачка курсов иностранной валюты по отношению к российскому рублю все больше российских граждан и соотечественников, обучающихся в иностранных учебных заведениях, выражают желание продолжить обучение в российских учебных заведениях средне-специального и высшего образования», — выражает свою позицию Хромов.
Особую актуальность данный вопрос приобрел в связи с событиями на Юго-Востоке Украины. В адрес студенческого омбудсмена поступают многочисленные обращения студентов украинских учебных заведений с просьбами оказать содействие в их переводе в российские ссузы и вузы.
Кроме того, возможность перевода студентов в российские образовательные организации станет большим шагом в развитии программ международной академической мобильности и позволит привлечь талантливых иностранных студентов продолжить обучение в Российской Федерации.
«Действительно прием иностранных граждан путем перевода в настоящее время запрещен. Если говорить о бюджетных местах, то они не выделяются на второй и последующий курс. Перевод на бюджетные места возможен, в таком случае, только при наличии вакантных мест на конкурсной основе. Поэтому вопрос, в основном, встает о переводе на места с оплатой стоимости обучения, однако и на них есть желающие, а механизм не прописан в действующем законодательстве», — прокомментировал доцент кафедры ИГиП ТюмГУ, Председатель совета молодых юристов Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов России, Председатель Тюменского регионального отделения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» Иван Романчук.