Иностранных студентов могут начать переводить в вузы и ссузы России

«Действительно прием иностранных граждан путем перевода в настоящее время запрещен. Если говорить о бюджетных местах, то они не выделяются на второй и последующий курс. Перевод на бюджетные места возможен, в таком случае, только при наличии вакантных мест на конкурсной основе. Поэтому вопрос, в основном, встает о переводе на места с оплатой стоимости обучения, однако и на них есть желающие, а механизм не прописан в действующем законодательстве», — прокомментировал доцент кафедры ИГиП ТюмГУ, Председатель совета молодых юристов Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов России, Председатель Тюменского регионального отделения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» Иван Романчук.